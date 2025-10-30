Visszaállt az élet rendje a memóriapiacon

Több mint duplájára nőtt a Samsung harmadik negyedéves profitja, döntően a memóriagyártó üzletág feltámadásának köszönhetően. A vállalat ezzel egy hosszú hónapok óta lejtmenetnek vethet véget, melyet elsősorban az okozott, hogy a cég nem tudott kellő mennyiségben és minőségben memóriachipeket szállítani a legfontosabb felvevőpiacra, az adatközpontokba.

A vállalathoz a harmadik negyedévben befolyt 86,1 billió won (nagyjából 60,5 milliárd dollár) árbevétel tetemes részét, 33,1 milliárd wont a chipgyártó üzletág hozta össze, míg a 12,2 billó wonos (kb. 8,5 milliárd dollár) profitból 7 bililó wont adott a divízió.

Az időszakban a hagyományos, kliens- és szervermegoldásokba szánt memóriachipekkel együtt egyre nagyobb kereslet mutatkozott az AI-adatközpontokba szánt memóriákra, az úgynevezett HBM chipekre, melyek legkeresettebb változatának, a 12-rétegű HBM3E megoldások gyártásával a Samsungnak hosszú hónapokon át problémái adódtak.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Ezek a problémák oldódhattak meg a harmadik negyedévre, legalábbis a Samsung szerint a HBM3E chipek szállítása "minden releváns" ügyfél felé sínen van, ami arra utalhat, hogy az SK Hynix és a Micron után immár a Samsung is szállít ilyen megoldásokat az AI-adatközponti hardverek szegmensét uraló Nvidia számára.

A cég emellett közölte, hogy jól halad a következő generációs HBM4E memóriák próbagyártása is, a jövőre éles üzemben termelő gyártósorok kapacitásának nagy részét pedig már le is kötötték, ami azt jelezheti, hogy a HBM3E chipek gyártásával kapcsolatos fiaskók nem fognak megismétlődni.

A Samsung memóriagyártó üzletágának jó szerepléséhez emellett hozzájárult a memóriapiacon tapasztalható kereslet-kínálati viszony felborulása, ami elindított egy potenciálisan akár évekig tartó hatással bíró, úgynevezett "szuperciklust", ahol a PC- és okostelefongyártók pánikszerű felvásárlásai miatt tartósan magasan lehetnek az árak.

A jelenség máris komoly árfelhajtó hatást generált a DRAM-piacon, ahol az árak a harmadik negyedévben éves szinten 172%-kal nőttek, amit a vámtarifák miatt eleve nehéz helyzetbe került megrendelők várhatóan előbb-utóbb érvényesíteni fognak bizonyos mértékben a végfelhasználók számára leszállított termékek árában.

A chipgyártó üzletág mellett jól teljesített a Samsung mobile experience üzletága is, melyhez az okostelefonok és egyéb hálózati megoldások tartoznak. A részlegnek a 12,2 billió wonos profitból 3,6 billió won köszönhető, ami 28%-os növekedésnek felel meg éves összehasonlításban - a bővülés a gyártó szerint elsősorban a csúcskategóriás készülékek, azokon belül is a hajlítható kijelzős modellek iránti fokozódó keresletnek tudható be.