Eddigi legnagyobb leépítésére készül az Amazon

Nagyszabású leépítés bejelentésére készül az Amazon a hét folyamán a sajtóértesülések szerint, mely a cég eddigi legnagyobb mértékű létszámcsökkentése lesz. A várhatóan közel 30 ezer dolgozót érintő lépéssel a vállalat célja a költségcsökkentés, és a járvány idején keletkező túllépések kiegyenlítése. Az Amazon az USA második legnagyobb magánmunkaadója, a második negyedév végén több mint 1,54 millió alkalmazottja volt világszerte. Ez az óriási munkaerőállomány nagy részét főleg a raktári munkaerő teszi ki, és körülbelül 350 000 főre tehető a különféle irodákban dolgozó vállalati alkalmazottak száma, akik főleg a vezetői, menedzseri és értékesítési pozíciókat töltenek be. A leépítés az irodai dolgozók 10 százalékát érinti majd, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag már senki nincs biztonságban a kereskedelmi óriásnál.

A héten esedékes elbocsátás a technológiai iparágban is kiemelkedőnek számít, legalább 2020 óta a legnagyobb létszámleépítést jelentheti a Layoffs.fyi adatbázisa szerint. A Microsoft idén körülbelül 15 000 embert bocsátott el, míg a Meta a múlt héten nagyjából 600 munkahelyet szüntetett meg a mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegen belül. A Google a hónap elején több mint 100 pozíciót szüntetett meg a cloud részlegén belül. A Salesforce vezérigazgatója, Marc Benioff pedig szeptemberben jelentette be, hogy a vállalat 4000 ügyfélszolgálati munkatársat bocsát el, amit a produktivitásnövelő AI-eszközökkel magyarázott. Az Intel idei létszámleépítései összesen 22 000 munkahelyet érintettek, ez viszi eddig a pálmát.

Az Amazon az elmúlt két évben több részlegen is szüntetett meg pozíciókat, júliusban jelentette be, hogy a felhős részlegen dolgozó munkatársakat bocsát el, akik csatlakoztak ahhoz a több mint 27 ezer egykori alkalmazotthoz, akiket 2022 óta épített le a vállalat új menedzsmentje, Andy Jassy vezérigazgatóval az élen.

A leépítések idén már több részleget is érintettek korábban, így az egyébként is jelentősen fluktuáló raktári személyzet mellett a kommunikációs részlegen és az eszközöket és szolgáltatásokat fejlesztő részlegen dolgozók közt is lengett a kasza. A héten esedékes újabb hullám számos részleget érinthet a források szerint, beleértve a humánerőforrás-részleget, az úgynevezett People Experience and Technology vagy PXT részleget, az operatív, eszköz- és szolgáltatási részleget, valamint az Amazon Web Services részleget.

Jassy korábban arról is beszélt, hogy az AI-alapú eszközök mindennapi munkába való beépítése további elbocsátásokhoz fog vezetni, mivel egyre hatékonyabbá válik az ismétlődő és rutinszerű feladatok automatizálása. Sky Canaves, az eMarketer elemzője szerint az Amazon mostanra már kellőképp tudja alkalmazni produktivitásnöveléshez az AI-eszközöket ahhoz, hogy jelentősebb létszámot bocsátson el. A cégre ráadásul nyomásként hathat, hogy ellensúlyozza a költséges AI-infrastruktúra kiépítéséhez szükséges beruházásait és költségeit.