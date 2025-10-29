Átalakult és még közelebb került a Microsofthoz az OpenAI

Megegyezett a cég működési módjának átalakításáról a világ legismertebb mesterséges intelligencia startupja, az OpenAI és a Microsoft, melynek részeként a ChatGPT fejlesztője egyre távolabb kerül az eredeti nonprofit gyökerekitől, miközben óriási tőkeinjekciót kap a Microsofttól - természetesen piacrészért cserébe.

A megállapodás konkrétan 135 milliárd dollárról szól, amiért a Microsoft 27%-nyi részesedést szerezhet az OpenAI-ban - a mostani befektetés mellett eltörpül mind a 2019-es, mind a 2023-as kör, melyek során a redmondiak 13 és 10 milliárd dollárt pumpáltak Sam Altman feltörekvő startupjába.

Az ügylet lehetővé teszi az OpenAI számára, hogy profitorientált közhasznú társaságként folytassa működését, ám az irányítás továbbra is marad a nonprofit szervezeti ág alatt.

A megállapodás értelmében a Microsoftnak a későbbiekben is elsődleges hozzáférése lesz a cég technológiáihoz, de versenyeznie kell más felhőszolgáltatókkal, mivel az OpenAI jelentősen szeretné kibővíteni a felhőpartnerségeket a növekvő kapacitásigényből adódóan.

Nagy fókuszt kap a következő időszakban például a Stargate projekt, amely magában foglalja az Oracle-lel és a Google-lel kötött megállapodásokat. A felek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás kizárólagossági részleteit, egyelőre a feltételeik véglegesítésén dolgoznak.

A megállapodás 2032-ig szól, az OpenAI kötelezettséget vállalt arra, hogy ez idő alatt 250 milliárd dollár értékben vásárol majd Azure felhőszolgáltatásokat a Microsofttól.