Életkori diszkrimináció az IT-ban

A nagy techvállalatoknál a medián életkor 30 év körül van, ami önmagában bizonyíték az ageism jelenségre, ami szinte kódolva az iparág DNS-ébe. A versengő közeg, a gyors technológiai változások ideális táptalaja az életkorral kapcsolatos előítéleteknek, amit a startup kultusz, az óriási produktivitási kényszer csak tovább táplál. A jelenlegi munkaerőpiaci trendekkel megjelenő erősebb munkáltatói filterezés pedig már senkit nem kell meglepjen. A friss adásban magáról a jelenségről, megjelenési formáiról, illetve az általa okozott károkról is beszélgettünk.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs. Az adás támogatója a Detection engineering training day szervezője, az Black Cell.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.