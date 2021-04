Megérkezett az Apple áprilisi termékzápora

A már jól megszokott koreográfiához hasonlóan a tavaszi eseményén kisebb súllyal (illetve bevétellel) bíró termékeiről hull le a lepel, és így történt ez most is. A bemutató legérdekesebb pontját a vadiúj, 24 hüvelykes iMac jelentette. Az asztali számítógép formatervét szinte nulláról rajzolta újra az Apple, melyhez a tavaly ősszel leleplezett házon belül tervezett M1 processzor nyújtotta az alapot. A korábbi generációs iMac-ekben található 10. generációs Intel Core processzorokhoz képest az M1 lényegesen alacsonyabb disszipációval rendelkezik, miközben területigénye ugyancsak jelentősen kisebb.

Mindennek hála az Apple egy, a korábbinál sokkal szűkebb és szögletesebb készülékházat tervezhetett, aminek mélysége a készülék talpazattal együtt csupán 14,7 centiméter, tömege pedig 4,48 kilogramm. Az Apple állítja, a saját processzor és a kisebb méret ellenére jelentős gyorsulást tapasztalhatnak majd a vásárlók. CPU-s számításoknál akár 85 százalékos is lehet az ugrás, grafikus megjelenítésnél pedig akár 200 százalékra is rúghat az előrelépés mértéke.

Az M1-re épülő platformnak hála Thunderbolt/USB 4 támogatással érkeznek (két TB és két USB 3.1 port) az új iMac-ek, amelyekről az Ethernet csatlakozó sem marad le, habár az aljzat egy ötletes megoldással a külső tápegységre költözött át. A 23,5 hüvelyk átmérőjű kijelzőpanel nem csak képátló, hanem felbontás szempontjából is újdonságot jelent, utóbbi értéke ugyanis 4480x2520 ("4.5K"), 218 PPI, valamint legfeljebb 500 nites fényerő mellett. A panel alá immár összesen hat darab hangszóró került, mely konfiguráció az Apple szerint a korábbinál lényegesen jobb hangzást eredményez. Ezzel együtt a mikrofonokhoz is hozzányúlt a cég, ami a "stúdióminőségű" jelzőnek megfelelően szintén jelentős előrelépést ígér.

Az új iMac természetesen már támogatja a 802.11ax (Wi-Fi 6), illetve Bluetooth 5.0 szabványokat. Rendszermemóriából 8 vagy 16 gigabájttal rendelhető a számítógép, SSD-ből pedig 256 gigabájttól egészen 2 terabájtig skálázható az új iMac. Az Apple legújabb asztali PC-i a vállalat elmúlt években mutatott színkavalkádjának megfelelően összesen hét különböző árnyalatban lesz rendelhető április 30-tól. A termékek magyarországi kezdőárát bruttó 540 000 forintban szabta meg az Apple.

Frissített iPad Pro és Apple TV 4K

Az iMac-hez képest szerényebb változásokat hozott az iPad Pro 2021-es kiadása. Az Apple csúcskategóriás táblagépe három fontos ponton lépett előre: A kijelző alatt immár az iPad Próban is az M1-es processzor dolgozik. A lépés nem meglepő, hisz alapvető felépítését tekintve a processzor leginkább a táblagépes vonalba illeszkedik, vagyis az A12X/Z utódjának tekinthető. Ezzel az M1 rendhagyó módon notebookok és asztali PC-k mellett már tabletekben is helyet kapott. Az Apple minden bizonnyal a kezdetektől fogva ennek megfelelően tervezte a lapkát, amelynek magas K+F költségei ezzel lényegesen gyorsabban térülhetnek meg. Arról egyelőre nincs információ, hogy a cég miként paraméterezte az iPad Prókba került verziót, a viszonylag vékony ház miatt azonban valószínűleg a MacBook Airben található variánshoz áll legközelebb a tabletekbe kerülő chip órajele, illetve teljesítménye.

A processzor mellett a kijelző is megújult, amely a korábbi pletykáknak megfelelően immár mini-LED típusú. A Liquid Retina XDR néven marketingelt panel háttérvilágítását nagyjából 10 000 darab, külön vezérelhető LED biztosítja, melynek hála megvalósítható az úgynevezett local dimming, vagyis az egyes fényforrások csoportjának fényereje önállóan szabályozható. Az Apple összesen 2596 zónát említ, amivel 1 000 000:1 arányú kontraszt, illetve 1000 nites fényerő érhető el 1600 nites csúcsérték mellett. A mini-LED egy kompromisszumnak tekinthető az OLED (vagy a micro-LED) felé vezető úton. A nagyobb méretű, az iPad Pro elvárásainak megfelelő OLED panelek továbbra is meglehetősen magas költséget jelentenek, ezért több más gyártóhoz hasonlóan az Apple sem vállalja az ezzel járó kockázatot.

A processzor és a kijelzőpanel mellett a hálózati kapcsolatok terén lépett előre a friss iPad Pro, amely immár 5G modemmel is rendelhető. További, az M1 processzornak köszönhető fejlesztés, hogy a rendszermemória kapacitása akár 16 gigabájt is lehet, 2 terabájtos háttértár mellett. Ugyancsak a CPU hozadéka, hogy a táblagép alján található egyetlen USB-C aljzat immár a Thunderboltot is támogatja. A 2021-es iPad Pro hazai bruttó indulóárát 325 000 forintba szabta meg az Apple, amely összeg konfigurációtól függően akár 900 000 forintra is felkúszhat.

A 2021-es Apple TV az iPad Prónál szerényebb újításokkal gazdagodott. A korosodó A10X processzort még az iPhone Xs-sel bemutatott, 2018-ban debütált A12-re cserélte a cég. Ezzel együtt a TV-hez kapcsolható dobozka Wi-Fi 6, illetve HDMI 2.1 támogatást kapott. Az Apple TV két további, említésre érdemes újítását a képernyő kalibráció, illetve az átdolgozott távvezérlő jelenti. Előbbihez egy iPhone szükséges, amit a televízióra helyezve a rendszer képes pontosan meghatározni a panel egyes színparamétereit, majd pedig ahhoz igazítani a rendszer beállításait, kompenzálva az esetleges eltéréseket. Az alumíniumtávirányító ergonomikusabb és intuitívabb lett, azzal pedig immár a televízió be- és kikapcsolható. Az Apple TV 4K-t továbbra is viszonylag kedvező, bruttó 72 000 forintos kezdőáron kínálja a cég.

Apple kulcstartó

A bemutató másik érdekességét hónapok óta rebesgetett AirTag nyomkövető adta. A korábbi pletykáknak megfelelően egy egyszerű, ám hasznos termékről van szó, mely a milliárdos eszközszámú Find My network tagjaként felteszi a térképre a ráaggatott különféle tárgyakat, például egy kulcscsomót. Fontos, hogy az AirTagnek nincs közvetlen hálózati csatlakozása, az apró, cserélhető gombelemmel működő termék a környezetében lévő Apple eszközöket, illetve azok Bluetooth LE kapcsolatát használja átjáróként pozíciójának meghatározására, illetve annak továbbításához. Utóbbi végponttól végpontig történő titkosítást alkalmaz, így kizárólag a társított iCloud fiókhoz hozzáféréssel rendelkező személy láthatja a lokációt, az adattovábbításban esetlegesen résztvevő felek semmihez nem férhetnek hozzá.

Az érme formájú, 32 milliméter átmérőjű eszköz az U1 chippel szerelt különféle Apple termékekkel (pl. iPhone 11 vagy újabb telefon) párosítva a hozzá vezető pontos irányt, illetve távolságot is képes megmutatni. Az Apple szerint a termék nagyjából egy évet bír egyetlen CR2032 elemmel, amit szükség esetén a felhasználó maga cserélhet ki. Egydarabos rendelésnél az AirTag 13 000 forintba kerül majd, a négyes csomagra pedig 44 000 forintos árat szabott az Apple.