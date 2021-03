Lehullt a lepel az új generációs PlayStation VR vezérlőiről

Komolyan gondolja VR törekvéseit a Sony, a japán cég néhány héttel ezelőtt jelentette be, már dolgozik a PlayStation 5 konzolhoz szánt, következő generációs PS VR headseten - most pedig a cég az ahhoz tartozó kontrollereket is felvillantotta.

A gömbszerű dizájnnal érkező vezérlők kosarai szinte teljesen körbeölelik a felhasználók kezét - és már nyoma sincs rajtuk az eredeti PS VR vezérlőkről ismert, a mozgás követéséhez használt, színesen világító golyóknak. Ebből már sejthető, hogy a vállalat a kézmozgást a korábbi, dedikált kamerás megoldás helyett új módszerrel kezdi követni: mint a cég kapcsolódó blogposztjában elárulta, a kontrollerek pozícióját maga a headset követi majd, a vezérlők alján található "követőgyűrű" segítségével.

A vezérlők a PS5 kontrollerének adaptív ravaszait is megöröklik, azaz a fejlesztőknek lehetőségük lesz az egyes játékok aktuális kontextusainak megfelelően állítani a ravaszok ellenállását. Az eszközök továbbá fejlett haptikus visszajelzéssel, illetve gombnyomás nélküli ujjérzékeléssel is kiegészülnek, így ahogy a cég fogalmaz, "természetesebb gesztusokkal" is vezérelhető lesz a játékmenet.

Ami a gombok elhelyezkedését illeti, a bal vezérlőn egy analóg kart, illetve a PlayStation kontrollerekről ismert háromszög és négyzet jelölésű gombokat, egy markolati billentyűt és egy ravaszt találunk, illetve egy "Create" gomb is helyet kapott rajta. A jobb kontrolleren is hasonló a felállás, annyi különbséggel, hogy azon az "X" és kör jelölésű gombok találhatók, illetve Create helyén itt a beállítás menübe vezető gomb figyel.

Tervezett megjelenési dátumról, ahogy az új headset kapcsán, úgy itt sem beszélt a gyártó, annyit ugyanakkor elárult, hogy a vezérlők prototípusait hamarosan eljuttatja a fejlesztőkhöz.