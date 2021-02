4,5 millió PS5-öt adott el tavaly év végén a Sony

Közzétette a tavalyi utolsó negyedévet, azaz a cég naptárja szerint a harmadik üzleti negyedévet taglaló pénzügyi jelentését a Sony, amely szerint a gyártó a Q3-as időszakban mintegy 4,5 millió darabot tudott értékesíteni új generációs konzoljából, a PlayStation 5-ből. Ez az előző modell, a PlayStation 4 rajtjának számait idézi, noha a PS5-ből a gyártó vélhetően többet is tudott volna értékesíteni, ha gyártás terén is tartani tudja a tempót a vásárlói igényekkel - számos kereskedőtől rendkívül gyorsan elkapkodták a vásárlók az új konzolt, annak beszerzése már a megjelenéstől kezdve kifejezetten nehézkes volt. Eközben nem meglepő módon a PS4 eladásai visszaestek, 1,4 millió darabra.

"STRATÉGIAI" ÁRAZÁS

Az időszakban a japán gyártó G&NS (Game and Network Services) üzletága összesen 8,4 milliárd dollárnak megfelelő bevételről számolt be, ez mintegy 40 százalékkal szárnyalja túl a 2019-es üzleti Q3 számait. Ehhez az egy évvel korábbinál látványosan, 50 százalékkal nagyobb üzemi nyereség párosult, 763,2 millió dollár értékben.

A digitális szoftverek és kiegészítők az üzletágnak 4,1 milliárd dollár forgalmat hoztak a negyedévben, ez is erős, közel 42 százalékos éves növekedést jelent. A hálózati szolgáltatásokból 911,5 millió dollár származott, 12 százalékkal több, mint a 2019-es Q3-ban, a hardvereladások és egyéb bevételek pedig 49,1 százalékkal megugorva, mintegy 3,2 milliárd dollárt termeltek a gyártónak - noha ennek kapcsán a Sony megjegyezte, hogy utóbbi összeget némileg visszatartotta a PS5 konzolok "stratégiai árazása", azaz hogy a készülékeket a gyártó több esetben a gyártási költség alatti áron tette elérhetővé. A PS5-re egyébként jelenleg is hatalmas igény mutatkozik a piacon, így ha a japán cég helyre tudja tenni a gyártást, a következő időszakokban is erős eladásokra számíthat.

TV IS KELL A PS5 MELLÉ

Az ünnepi negyedévben a Sony tévéire is megnőtt a kereslet, az EP&S (Electronic Products and Solutions) divízió eladásait elsősorban utóbbi termékkategória hajtotta - ahhoz azonban kevés volt a lendület, hogy az egy évvel korábbi számokat túlszárnyalja, a divízió 6,1 milliárd dollár értékű bevétele hajszálvékonyan, 0,2 százalékkal de alulmúlja az előző Q3 eredményeit. A vékonyabb forgalom dacára a részleg nem panaszkodhat, üzemi nyeresége ugyanis így is számottevően nőni tudott, a 2019 végi értéket 31,6 százalékkal meghaladva, egymilliárd dollárnál állt meg.

A tévék eladásai ebben komoly szerepet játszottak, azokból éves viszonylatban 5,1 százalékkal értékesített többet a gyártó, így több mint 2,3 milliárd dollár bevételt produkált a kategória. A szegmens többi részének forgalma ugyanakkor egyöntetű visszaesést mutat, a hang- és videolejátszó eszközök eladásai közel négy százalékkal konszolidálódtak 1,1 milliárd dollárra, a fényképezők és kamerák 0,4 százalékkal termeltek visszafogottabb bevételt, valamivel kevesebb mint 1,2 milliárd dollárt - nem meglepő módon gyártó okostelefonjai sem szárnyaltak, a mobilkommunikációs alrészleg forgalma 2,1 százalékkal zsugorodott, 1 milliárd dollárra.

A vállalat teljes bevétele, beleértve a zenei, illetve mozifilmes üzletágakat is, a 2020-as harmadik üzleti negyedévben 25,6 milliárd dollárra hízott, ami a koronavírus-járvány dacára kifejezetten egészséges, 27 százalékos éves növekedést jelent. Ugyanez igaz az üzemi nyereségre is, amely közel 20 százalékkal lett több a 2019-es Q3-hoz viszonyítva, így 3,4 milliárd dollárnál állt meg.