Új, kompakt okostelefonon dolgozhat a Sony

Visszatérhetnek a Sony népszerű, kompakt okostelefonjai: mint a gyártó háza táján általában jól értesült OnLeaks beszámolt róla, a japán cég visszahozza az Xperia Compact szériát, kezdve egy 5,5 hüvelykes modellel. A lépéssel a vállalat egyértelműen egy rétegterméket hozna létre, amelyre viszont nem egyedül lát értelmezhető keresletet a piacon - az iPhone 12 minivel az Apple is hasonló babérokra tör.

A Sony legutóbb 2018-ban dobott piacra hasonló, kompakt modellt, az Xperia XZ2 Compact formájában. A 153x72x11,1 milliméteres XZ2-nél a csőben lévő okostelefon számottevően kisebb lesz, 140x 68,9x8,9 milliméteres értékeivel, hátoldalán pedig már két kamera figyel majd, a fő szenzor 13 megapixeles felbontással. Az OnLeaks által megszerzett rendereken az előlapon egy a kijelző közepére belógó, könnycsepp notch-ba ágyazott kamera található, a "szivárogtató" szerint 8 megapixeles szenzorral. A Sonytól megszokott módon az ujjlenyomat-olvasót a telefon oldalán kell keresni, tetején pedig vélhetően sokak örömére, egy 3,5 milliméteres audio jacknek is jutott hely.

KÉp: Onleaks

Azt egyelőre nem tudni, hogy a kompakt, ránézésre elöl-hátul üvegborítású Xperiában milyen vas dolgozik majd. Korábban a gyártó kisméretű modelljeinek egyik fő erőssége volt, hogy a zsebbarát kialakításhoz nem párosult teljesítménybeli kompromisszum, azaz a Sony az aktuális mobilos csúcsvassal szerelt fel azokat - a kompakt eszközök után kutató felhasználók jó eséllyel most is szívesen látnák az élvonalbeli vagy legalább ahhoz közelítő teljesítményt az apróbb modellben. Amennyiben azonban a Sony valamivel szerényebb hardver bevetésével igyekezne az eszközhöz vonzó árcédulát párosítani még mindig nyúlhat a Qualcomm frissen bejelentett Snapdragon 870 lapkájához is, amely a tavaly megismert 865-ös modell (második) ráncfelvarrott kiadása.

Mindenesetre ha a gyártó valóban a fentebb említett iPhone 12 mininek igyekezne androidos alternatívát kínálni a piacon, biztosan szüksége lesz az izmos hardverre. Az ugyanakkor kérdéses, hogy az iPhone 12 mini piaci eredményei mennyire igazolják az apróbb telefonok létjogosultságát, a 9to5Mac január eleji beszámolója szerint ugyanis a kompakt modellekre a vártnál számottevően kisebb volt a kereslet. Ahogy a lap a CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) jelentésére hivatkozva írja, az 5,4 hüvelykes eszköz az iPhone 12 széria eladásainak alig 6 százalékáért felelt tavaly októberben és novemberben.