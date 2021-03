Itt az Android 12 második Developer Preview kiadása

Második kiadásához érkezett az Android 12 Developer Preview, a rendszer fejlesztői verziójának következő mérföldköve több újítást hoz, a biztonsági funkcióktól a UX-en át egészen az egyszerűbb kezelésig.

KORDÁBAN TARTOTT TARTALMAK

Az Andorid 12 Developer Preview 2-vel a fejlesztők nagyobb kontrollt kapnak a különböző felugró figyelmeztetőablakok viselkedésére vonatkozóan, így szabályozhatják, megjelenhetnek-e azok saját tartalmaik fölött. A frissítés emellett zárképernyőn megjelenő értesítések kapcsán is nagyobb biztonságot ígér, az utóbbiakkal kapcsolatos műveleteket már lehetőség van külön azonosításhoz kötni, például egy beérkező üzenet olvasottnak jelölése esetében.

A Google az új kiadással kifinomultabb UX eszközöket is bevezet, ilyen például a lekerekített kijelzősarkok támogatása. Mára valamennyi készülékkategóriában számos, lekerekített sarkú képernyővel érkező okostelefonnal találkozhatunk, a fejlesztők pedig a frissítéssel már precízen hozzáigazíthatják alkalmazásaik külsejét, illetve annak különféle UI elemeit is a modern kijelzőkhöz. Ehhez a Google egy új API-t is ad, amelyen keresztül lekérdezhető, hogy pontosan milyen ív található a képernyő sarkában, az app tartalmai pedig ennek megfelelően rendezhetők el.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat. Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

A kép a képben (Picture in Picture, röviden PIP) funkció is fejlődik, gesztusvezérlésnél a "home" gesztust használva, azaz a képernyő aljáról felfelé húzva simább animációval vált PIP nézetre (legalábbis ha azt a fejlesztő bekapcsolta), illetve a nem videós tartalmak esetében a PIP ablak átméretezése és mozgatása is gördülékenyebbé válik.

APPÉBRESZTŐ

Mindezek mellett a telefonhoz csatlakozó eszközök, például okosórák társalkalmazásait is egyszerűbb lesz ébren tartani az új verzióval - utóbbi appok leállása a háttérben ugyanis nagyban ronthatja a különböző funkciókhoz rájuk támaszkodó, külső eszközök felhasználói élményét. A Google ezért egy új API-t vezet be, amellyel automatikusan felébreszthető és aktívan is tartható a kijelölt alkalmazás, ha a hozzá tartozó külső készülék a telefon közelében van.

A Google az új Android 12 bétával egy sávszélesség-becslő API-t is bevezet, amelyen keresztül felmérhető, hogy az adott hálózaton nagyjából mekkora átlagos sávszélesség áll a felhasználó rendelkezésére, majd ehhez igazítható az egyes appok működése - emellett egy sor grafikus megjelenítési effektus használatát is egyszerűbbé teszi a frissítés, a különböző színszűrőktől a képelmosásig.

Ugyancsak említést érdemel, hogy a Developer Preview 2 kiadásban a rendszer a korábban már belengetett, egykezes üzemmód támogatását is megkapja, utóbbit bekapcsolva a kijelző tartalma egy gesztussal függőlegesen összenyomható, a könnyebb egykezes elérés végett. Az előző fejlesztői kiadást futtató készülékek OTA frissítés formájában kapják meg az új verziót - a telepítéssel kapcsolatos további részletekért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó blogposztját.