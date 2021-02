Az autós Android mellett teszi a le a voksát a Ford

Összeborul a Google és a Ford: a keresőóriás és az autógyártó hosszútávú partnerséget jelentett be, amelynek keretében a jövőben piacra kerülő Ford modellek Android rendszerrel a fedélzetükön gördülnek majd az utakra - a cég továbbá a Google-t jelöli meg "preferált" cloud szolgáltatójaként.

Az együttműködés nem merül ki annyiban, hogy a Ford a Google termékeit kezdi használni, a páros Team Upshift néven egy közös csapatot is létrehoz, amelybe mindkét fél delegál dolgozókat. Az új, közös részleg a "jövőbeli innovációk" kifejlesztéséért lesz felelős - az autógyártó a kollaborációban blogposztja szerint számos lehetőséget lát, a gyártóüzemek gépi látással való modernizációjától az újfajta autóvásárlási élmények fejlesztésén át egészen a folyamatos online kapcsolattal rendelkező autókból kinyert adatok alapján kidolgozott, újfajta tulajdoni konstrukciókig.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A gyártó a Google Cloudra támaszkodva is több újításra készül, a felhős háttérrel személyre szabott szolgáltatásokat kínál majd ügyfeleinek, akik a későbbiekben valós idejű értesítéseket kaphatnak ha például szervizelésre lenne szükség. A cég reményei szerint emellett saját termékfejlesztési és gyártási folyamatait, illetve ellátásilánc-kezelését is fel tudja majd pörgetni a Google felhőjének hála.

Ami az autós Android-rajtot illeti, a vállalat 2023-tól tervezi beépíteni a Ford és Lincoln modellekbe a Google operációs rendszerét, a keresőóriás alkalmazásaival és szolgáltatásaival együtt, beleértve annak hangvezérlési megoldásait és térképét is. Az autógyártó a Google Play kínálata mellett saját fejlesztésű appokat is ígér a két év múlva megjelenő járművekre - amelyek persze az Androidnak köszönhetően a külső fejlesztők felé is megnyílnak.

Miután a Ford az Android felé történő nyitással lényegében kész ökoszisztémát kap, házon belüli fejlesztési erőforrásainak jelentős része felszabadul, amelyet így más, egyedi funkciók létrehozására tud allokálni. A lépést a másik oldalról megnézve ugyanakkor a vállalat azzal, hogy az infotainment rendszer szoftverénél külső félre támaszkodik, járműveinek egyik lényeges megkülönböztetési pontját is elengedi, ami ha az androidos autók terjedésnek indulnak más gyártók kínálatában is, akár meg is nehezítheti a Ford dolgát - a gyártók ezzel pedig a telefongyártókhoz hasonló problémákba ütközhetnek.