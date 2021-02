Kipróbálható az első Android 12 Developer Preview

Menetrend szerint befutott az Android 12 első Developer Preview kiadása, amelyet a Pixel készülékekkel rendelkező érdeklődők már letölthetnek és ki is próbálhatnak - persze észben tartva, hogy még erősen fejlesztés alatt álló rendszerről van szó. Az Android 12 újdonságairól nemrég egy adag információ már kiszivárgott, most azonban már hivatalos forrásból is fény derül néhány, a motorháztető alatt érkező újításra.

DISZKRÉTEBB ÉS KÖNNYEBBEN FRISSÍTHETŐ

A biztonság az idei Android főverzióban is nagy hangsúlyt kap: az appokba ágyazott webes tartalmakért felelős WebView már a Chrome böngészőéhez hasonló Samesite cookie irányelveket alkalmaz, azaz külön engedély nélkül alapértelmezetten nem tölti be az adott oldalon kívülről származó sütiket - de a Google további csiszolásokat is ígér az erősebb felhasználói adatvédelem, illetve az átláthatóbb információgyűjtés elősegítésére.

Ugyancsak fontos újítás, hogy az Android Runtime, azaz az ART futtatókörnyezet már Project Mainline modullá avanzsál, azaz a Google Play frissítésekkel maga is frissíthető Android 12 alatt. Így a Google a későbbiekben anélkül csiszolhat a runtime teljesítményén vagy épp memóriahasználatán, hogy ahhoz egy teljes rendszerfrissítésre lenne szükség.

Az új bétával a hajtogatható eszközök, illetve a "legnagyobb képernyők" azaz a tévék is kiemelt figyelmet kapnak - az Android 12 TV-s preview kiadása már ugyancsak letölthető és kipróbálható, abban a fejlesztők az új, tavaly bemutatkozott Google TV környezetben és felhasználói felület mellett tesztelhetik alkalmazásaikat. A rendszer emellett az AVIF (AV1 Image File Format) formátum felé is nyit, amely azonos méret mellett számottevően jobb képminőséget ígér, mint a JPEG és korosodó társai.

Említést érdemel továbbá, hogy a keresőóriás a gesztusalapú navigáción is csiszol, az már ígérete szerint a teljes képernyős, immerzív alkalmazások alatt is konzisztensen használható lesz - leszámítva persze a játékokat, ahol a gesztusok időnként összeakadhatnak azok vezérlésével. A cég továbbá az értesítéseket is felrázza, azok simább animációkat és áttekinthetőbb megjelenést kapnak, illetve azokból a kapcsolódó alkalmazásokba is gyorsabban navigálhatnak majd át a felhasználók.

Az Android 12 Developer Preview már letölthető, és manuálisan telepíthető a támogatott Pixel készülékekre, azaz a Pixel 3, 3a és 4 modellekre, illetve azok XL kiadásaira, a Pixel 4a és 4a 5G, valamint a Pixel 5 okostelefonokra. A rendszer emellett az Android Studióból elérhető Android Emulatorban is kipróbálható. A fejlesztői kiadás újdonságainak részletes listájáért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó blogposztját.