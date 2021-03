Utolérte magát az 5G-s létesítésekben a Vodafone

Az országos 5G-s hálózatfejlesztési folyamat állásáról tájékoztatta ma a sajtót a Vodafone Magyarország, mely 2019-ben elsőként indított kereskedelmi szolgáltatást az országban, eleinte kizárólag Budapestre fókuszálva. A cég által kiadott közlemény szerint Budapest nagy részén mostanra vált elérhetővé legalább kültéren az új generációs hálózat, az idei első negyedév végéig pedig 300 állomáson fogja az operátor felkapcsolni országszerte az 5G-s rádiós közeget. Ezzel a vállalat vidéki és budapesti állomásainak száma országosan közel 600-ra emelkedhet.

A Vodafone Magyarország 2019 októberében, a 3,6 GHz-es frekvenciasáv egy 60 MHz-es egybefüggő szeletében indított 5G-s szolgáltatást az országban elsőként, mintegy 30 budapesti állomáson, ezt a lefedettséget bővítette a szolgáltató fokozatosan a tavalyi év második felében, részben újabb frekvenciasávok, részben pedig olyan új, az 5G-vel érkező technológiák bevonásával, mint a spektrumerőforrások valós idejű allokációját támogató dinamikus spektrummegosztás (DSS).

a vodafone első budapesti állomása a cég székházának tetején

A szolgáltató az új generációs hálózat bekapcsolását követő első, komolyabb 5G-s fejlesztési etapját tavaly június végén jelentette be, ekkor azt közölte a Vodafone, hogy az év végére országszerte 300-ra nő az 5G-s állomások száma, a lefedettség pedig kiterjed több megyeszékhelyre, valamint balaton-környéki településre is. Az akkor ígért fejlesztések mostanra jórészt lezárultak, a Vodafone weboldalán található lefedettségi térképen egyedül Debrecen és Balatonfüred területén nem látszanak a korábban beígért 5G-s cellák - a legtöbb megyeszékhelyen emellett jellemző, hogy a szolgáltató többnyire egy-két cellát kapcsolt be a város legfrekventáltabb területein.

A Vodafone ezt követően tavaly októberben, a szolgáltatás elindulásának egyéves évfordulóján közölte, hogy Budapesten és környékén 200 új bázisállomáson kapcsolja be az 5G-s hálózati elérést - akkor a cég azt nyilatkozta, hogy ez a fejlesztés heteken belül lezajlik, ami a mostani bejelentés tükrében arra utal, hogy a szoftveres tesztek, illetve a hálózat paraméterezése a vártnál valamivel több időt vett igénybe az operátornál.

A társaság azt nem közölte, hogy az idei első negyedév végéig tervezett 300 új létesítés, illetve meglévő állomás bővítése hol fog történni, a közleményből mindössze annyi derül ki, hogy további nagyvárosokban és kistelepüléseken válik majd elérhetővé a szolgáltató új generációs hálózata.