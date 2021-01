Kormányközeli szakembert igazolt a Vodafone vezetése

Megnevezte új vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesét a Vodafone Magyarország: A cég gyakorlatilag második embere január 4-től az a Dr. Orbán Anita lesz, aki korábban öt évig a Külügyminisztériumban dolgozott, illetve a 2010-es országgyűlési választásokon a Fidesz egyéni jelöltjeként indult Újbudán - igaz, később a jelöltségtől egészségügyi okokra hivatkozva visszalépett.

A Vodafone által kiadott életrajz szerint Dr. Orbán Anita a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után pénzügyi kontrollerként kezdte pályafutását a Magyar Telekom jogelődjénél, a Matávnál. Ezt követően az Egyesült Államokba költözött, ahol két Master fokozatú diplomát szerzett történelem és diplomácia témakörökben, majd a Fletcher School of Law and Diplomacy-ban folytatta PhD tanulmányait. 2008-ban az Egyesült Államokban könyve jelent meg közép-európai energetika témában.

orbán anita 2014-ben energiabiztonsági nagykövetként a CEU egyik rendezvényén (forrás: cEU)

Miután visszaköltözött Magyarországra, öt évig a Külügyminisztériumban dolgozott, ahol energia ágazatra szakosodott, dolgozott az energiabiztonság nagyköveteként és a Duna-menti országok energetikai együttműködési bizottságának elnökeként is. Az állami szektor után a londoni Cheniere Marketing LTD főtanácsadójaként folytatta pályafutását. A Vodafone Magyarországhoz a Tellurian LNG Londonból érkezik, ahol a nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöki pozíciót töltötte be, számos ország kereskedelmi feladatait látta el.

Dr. Orbán Anita a vezérigazgató-helyettesi pozícióból 2020. november elsejével távozó, korában az Inviteltől érkező Dr. Budai J. Gergőt váltja, aki az újonnan alakult Vodafone leányvállalat, a Vantage Towers Magyarország vezérigazgatójaként folytatja pályafutását.

Az új vezető feladatkörei közé tartozik majd többek közt a Vodafone hazai lobbitevékenységének koordinálása, illetve az eddigiek alapján két fontos terület, a jog valamint a sajtó is hozzá tartozik majd.