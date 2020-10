Egész Budapestet lefedi 5G-vel a Vodafone

Első alkalommal hajt végre jelentős lefedettség-növelést 5G-s hálózatán a Vodafone Magyarország, egy évvel azután, hogy a szolgáltató Budapest belvárosában elindította az 5G-s kereskedelmi szolgáltatást, elsőként az országban. A vállalat emellett saját frekvenciakészletéből 40 MHz-nyi keretet biztosít a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, mellyel az oktatási intézmény privát 5G-s hálózatot építhet ki elsőként az országban.

A Vodafone szerdai online sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a korábbi mintegy 30 5G-s állomás mellett mintegy 200 bázisállomáson kapcsolja be az új generációs hálózatot Budapesten és környékén, ezzel a szolgáltató szerint "több százezer" ügyfél tapasztalhatja majd meg a technológia nyújtotta előnyöket. A cég szakemberei az állomások hardveres elemeit már telepítették, jelenleg a szoftveres tesztfázis zajlik, a bővítési folyamat ezt követően fejeződhet be a következő hetekben. A vállalat ígérete szerint idén év végére mintegy 300 5G-s bázisállomás működik majd országszerte a szolgáltató hálózatában.

A társaság a mostani bővítést az idén tavasszal elnyert, 5G-s frekvenciaaukción értékesített frekvenciasávok bevonásával végezte el, így már nem csak az induláskor kizárólagosan használt 3,6 GHz-es, hanem a 700 MHz-es úttörő 5G-sávot is használja a cég 5G-s szolgáltatás nyújtására.

a vodafone egyik 5g-s szektora budapesten (fotó: hwsw)

Amint azt korábban megírtuk, a Vodafone a tavaszi árverésen összesen csaknem 40 milliárd forintot fizetett a 700 MHz-es sávban kétszer 10 MHz-ért, a 2100 MHz-es sávban kétszer 5 MHz-ért, a 3600 MHz-es sávban pedig 50 MHz-ért szerzett (mely a 2016-ban szerzett, meglévő 60 MHz-et egészíti ki). A szolgáltató az elnyert sávokért havonta 100 millió forintnyi sávdíjat fizet, 2030-tól pedig ennek a dupláját, mivel a hatóság által biztosított sávdíjkedvezmény a szerzéstől számított tíz évig nyújtható.

A Vodafone a hálózat bővítését továbbra is meglévő beszállítópartnerével, a kínai Huawei-jel hajtja végre, mely a szolgáltató rádiós- és maghálózatának elemeit egyaránt biztosítja. Érdekesség, hogy ezzel szemben a BME privát hálózatát nem a kínai cég, és nem is az egyetemmel évtizedek óta stratégiai partneri viszonyt ápoló svéd Ericsson, hanem a finn Nokia fogja kiépíteni és részben üzemeltetni.

A Vodafone Magyarország mellett jelenleg a Magyar Telekom nyújt 5G-s szolgáltatást az országban, a cég legutóbbi közleménye szerint a főváros mellett összesen 22 további településen. A Telenor Magyarország egyelőre csak teszteket végez a technológiával, jóllehet a szolgáltató a fent említett árverésen szintén közel 40 milliárd forintért szerzett licenceket, melyek alapján minden hónapban 87,1 millió forint sávhasználati díjat köteles fizetni.