Frissül a DJI minidrónja

Felröppent a DJI legújabb, kompakt drónja: a DJI Mavic Mini utódja a megjelenésen nem, a nevezéktanon viszont farag, immár "Mavic" nélkül, egyszerűen DJI Mini 2 néven fut tovább. Az új minidrón szinte pontosan egy évvel követi az előző modell megjelenését, és annak több gyengeségét orvosolja.

Az apró négyrotoros dizájnja maradt a régi, becsukható propellerkarokkal, és az előddel szinte pontosan megegyező, 249 grammos tömeggel. A Mini 2 ugyanakkor számottevően izmosabb kamerás képességekkel érkezik: 2,7K mellett már 4K felvételek is készíthetők vele, 30 FPS sebességgel - de persze igény szerint Full HD videót is lőhetünk a drón háromtengelyes stabilizátoron ülő kamerájával, 60 FPS mellett. A készített fotók mérete itt is 12 megapixelnél tetőzik, azokat ugyanakkor már RAW formátumban is menthetjük az eszközről.

A tenyérnyi, összecsukva egész pontosan 138x81x58, kinyitva, propellerekkel együtt pedig 245x289x56 milliméteres eszköztől a gyártó szélcsendben 31 perces üzemidőt ígér (egy perccel többet mint az előző modellnél), ugyancsak szélcsendben továbbá a drón több mint 57 kilométeres csúcssebességet produkál.

A kontroller hatótávolságát is alaposan felturbózta a gyártó, a készülékhez a Mavic Air 2-től megismert vezérlő párosul, illetve Wi-Fi helyett a cég OcuSync 2 vezeték nélküli kommunikációs megoldását használja, amely a korábbinál számottevően stabilabb kapcsolatot, illetve az az elődhöz képest mintegy két és félszeres, 10 kilométeres hatótávot biztosít.

Az ütősebb képességekért idén a gyártó valamivel magasabb árat is kér, a Mini 2 nettó 450 dollárról indul, ezért a drón mellett egy akkut, illetve a hozzá tartozó kontrollert kapja a vásárló, a nettó 600 dolláros Fly More Combo pakkban ugyanakkor már három akku, egy azok párhuzamos töltésére alkalmas töltő, és hordtáska is található.