Minden hírt kitilt az ausztrál hírfolyamokról a Facebook

Folytatódik Ausztrália és az online óriások csatája, amelyben ezúttal a Facebook mért csapást a régióra, illetve az ott élő felhasználókra. Mint a közösségi óriás bejelentette, Ausztráliában mostantól sem a kiadók, sem a mezei felhasználók nem oszthatnak meg híreket a Facebook felületén, legyen szó helyi vagy nemzetközi híroldalak tartalmairól - az ausztrál híroldalak pedig világszerte elsötétülnek a közösségi oldalon.

TITÁNOK HARCA

A vállalat drámai lépése a vállalat az ausztrál kormány törvénytervezetére ad választ: utóbbi egy új jogi keretrendszert vetít előre, amelyen keresztül a híroldalak díjakat róhatnak ki nem csak tartalmaik vagy azok részleteinek átvétele, de a különböző online felületeken közzétett, a híreikre mutató hivatkozások után is. A pontos összegeket a híroldalak és az online óriások "jóhiszemű alku" keretében határozhatnák meg - amennyiben pedig nem sikerül dűlőre jutni, egy semleges fél dönthetné el, melyik fél ajánlata észszerűbb. A tervezet érthető módon különösen érzékenyen érinti a Facebookot, illetve a Google-t is, a keresőóriás az ügy kapcsán már az országból történő kivonulást is kilátásba helyezte.

A Facebook ugyanakkor most a tettek mezejére is lépett: az ausztrál kiadók számára teljes mértékben letiltotta felületén a tartalmak közzétételét és megosztását, az ausztrál felhasználók pedig mostantól nem láthatják a nemzetközi kiadók által közzétett híreket és posztokat - illetve maguk sem tehetnek közzé vagy oszthatnak meg sem hazai, sem nemzetközi híroldalaktól származó tartalmakat. Az ausztrál hírforrásokból származó cikkek és egyéb tartalmak megosztását továbbá a vállalat globálisan letiltotta.

A lépés a közösségi oldal más szolgáltatásait nem érinti, a vállalkozások, üzletek, csoportok zavartalanul működhetnek tovább a szolgáltatásban, Ausztráliában is, illetve a kritikus fontosságú, kormányzati kommunikációnak (például a koronavírus-járvány kapcsán) is helye marad a hírfolyamokban.

Ahogy a cég döntését bejelentő blogposztban a Facebook Ausztrália és Új-Zéland régiókért felelős igazgatója William Easton fogalmaz, az kérdéses törvénytervezet "alapjaiban érti félre" a közösségi oldal és a platformot hírek megosztására használó kiadók kapcsolatát. A poszt külön kitér a Facebook és a kilátásba helyezett törvény által ugyancsak megszorongatott Google modellje közötti különbségekre: míg a cég szerint a Google keresője számára a kiadók nem "önként" teszik elérhetővé tartalmaikat, addig Facebookon maguk teszik közzé azokat, a nagyobb elérés és plusz hirdetési bevételek reményében.

MINIMÁLIS ÁLDOZAT?

Easton szerint továbbá a Facebooknak a hírek megosztása minimális üzleti hasznot termel, miután azok kevesebb mint 4 százalékát teszik ki a felhasználók hírfolyamát alkotó tartalmaknak - ugyanakkor azt is kihangsúlyozza, a helyi kiadók számára 407 millió ausztrál dollár értékben generált látogatói forgalmat. A cég arról beszél, az elmúlt három évben szorosan együtt dolgozott az ausztrál kormánnyal a hírek megosztására vonatkozó lehetséges konstrukciók kapcsán, a szóban forgó tervezet azonban a vállalat szerint nem kínál megoldást.

A Facebook és az ausztrál kormányzat egyeztetése továbbra is folytatódik, a közösségi oldal széles körű tiltása azonban már éles - igaz az intézkedés rajtja egyelőre döcögős, ahogy a The Next Web is rámutat, a Facebook által az ausztrál hírek kiszűrésére használt gépi tanulási algoritmus rostáján egy sor kormányzati ügynökség is fennakadt, köztük kórházak, tűzoltóságok, illetve a meteorológiai hivatal oldalaival.