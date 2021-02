Teszteli a Facebook, mit veszíthet az Apple új adatvédelmi beállításain

Egy az iPhone-okon és iPadeken hétfőtől megjelenő rendszerüzenetben igyekszik tájékoztatni a Facebook a közösségi oldal eléréséhez fejlesztett alkalmazás felhasználóit arról, hogy mivel járhat majd, ha tavasszal életbe lépnek az iOS14-gyel megjelent új adatvédelmi beállítások. Az üzenet ugyanakkor valójában egy teszt, illetve felmérés, melyben a közösségi szolgáltatás azt igyekszik felmérni, hogy a követőkódok tiltásával, pontosabban a követőkódok használatának egyéni engedélykötelessé válásával mit veszíthetnek az internetes hirdetési piac szereplői, köztük elsősorban maga a Facebook.

Az iOS14-gyel megjelent, idén tavasszal módosuló adatvédelmi beállítások gyakorlatilag tavaly ősz óta hatalmas szálkaként jelennek meg a Facebook szemében, melynek hirdetési modelljében alapvető fontosságúak a klienseken elhelyezett különböző követőkódok. Nem véletlen, hogy a cég tavaly komoly PR-hadjáratba kezdett annak érdekében, hogy az Apple változtasson az adatvédelmi intézkedéseken, ám Cupertinóban a jelek szerint hajthatatlannak bizonyulnak az ügyben.

balra a facebook rendszerüzenete, jobbra az Apple-é (forrás: CNBC)

A Facebook a fizetett hirdetésekben, illetve blogposztjában tavaly arról írt, hogy a változások számos, jellemzően kisebb alkalmazásfejlesztőt, platformüzemeltetőt és tartalomtulajdonost rendkívül nehéz helyzetbe hoz majd, miután a hirdetéskiszolgáló rendszerek működésének egyik alapját éppen az anonim nyomkövető elemek adják. A közösségi óriás emellett rámutat, hogy az Apple saját targetált hirdetésplatformjára az engedélykérési kötelezettség nem fog vonatkozni, ez pedig súlyosan versenytorzító hatású, erőfölénnyel való visszaélésnek számít.

A készülékeken most megjelenő rendszerüzenetek sokkal simulékonyabban ugyan, de a fenti jelenségre igyekeznek ráirányítani a figyelmet, kiemelve, hogy a követőkódok engedélyezése a perszonalizált reklámok miatt alapvetően a felhasználónak is érdeke lehet, emellett a beleegyezés megvonásával több kisebb alkalmazásfejlesztőt, hirdetési platform üzemeltetőt hoz nehéz helyzetbe.

A rendszerüzenetet ezzel együtt egy mozdulattal be lehet zárni, illetve a Facebook előrebocsátja, hogy a bármit is választ a felhasználó, az iOS14-re frissített készülékeknél rövidesen megjelenő rendszerüzenetre adott felhasználói reakció lesz a mérvadó. A Facebook egyébként egyes korábbi, belsős becslések szerint nem sok jóra számít e téren, így a vállalat azzal számol, hogy az iOS-felhasználók kevesebb mint 20%-a fog beleegyezni abba, hogy a különféle követőkódokkal a továbbiakban is nyomon követhetik majd tevékenységét az egyes appok.