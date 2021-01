Kivonulhat Ausztráliából a Google keresője

Egymásnak feszült a Google és Ausztrália: a keresőóriás egy új törvénytervezet miatt az országból való kivonulással fenyegetőzik, miután az megkövetelné, hogy a vállalat fizessen a híroldalak cikkeire mutató hivatkozások közzététele után.

Ausztrália Versenyügyi és Fogyasztóvédelmi Bizottsága, az ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) tavaly dolgozott ki új jogi keretrendszert a helyi híroldalak védelmében, amelyen keresztül a felületek a tartalmaikra mutató hivatkozások után pénzt követelhetnek az olyan tech-óriásoktól, mint a Google vagy a Facebook. A tervezet ezen felül azt is megkövetelné, hogy a Google 28 nappal előre értesítse az ausztrál híroldalakat a keresőalgoritmusaiban eszközölt változtatásokról, illetve forgalmi adatok megosztására is kötelezné a céget.

FIZET VAGY TÁVOZIK

Ezzel a bizottság a híroldalak régi fájdalmát orvosolná: a lapok részéről jó ideje visszatérő panasz, hogy a Google és a nagy tech-cégek a kisebb lapok elől söprik be a hirdetési bevételeket, miközben lényegében azok tartalmaiból profitálnak - ennek megfelelően az oldalak a linkek utáni díjak bevezetését sürgetik.

Az ACCC által kilátásba helyezett intézkedést ráadásul a Google vagy a Facebook nem kerülheti meg egyszerűen azzal, hogy nem publikál többet felületein ausztrál hírforrásokra mutató linkeket, az ország szintén friss diszkriminációellenes törvényei ugyanis a hasonló megkülönböztetésnek is gátat szabnak. Ennek megfelelően a Google és társai jelen állás szerint vagy fizetnek az elhelyezett linkekért, vagy felfüggesztik működésüket az országban.

Franciaországban egyébként a Google már fizet a híroldalaknak egy hasonló keretrendszerhez igazodva - lényeges különbség azonban, hogy ebben az esetben nem a hivatkozásokért csengeti ki az egyes lapokkal külön-külön kialkudott összegeket a vállalat, hanem a hírek a keresési találatokban és egyéb felületen közölt rövid hírrészletekért, vagyis a lapoktól átvett tartalmakért fizet.

TÖRVÉNYES VERSENYELŐNY?

A tervezet kritikusai a fentebb említett, a keresési algoritmusokon végzett módosításokkal kapcsolatos értesítéseket, illetve a forgalmi adatok megosztását is kifogásolják, mondván előbbi tisztességtelen előnyhöz juttatná az ausztrál oldalakat a globális piacon, utóbbi pedig komoly adatvédelmi problémákat vet fel.

Ahogy az Ars Technica is kiemeli, Ausztrália lépése nem csak a Google háza táján borzolta fel a kedélyeket, mások mellett a HTTP protokoll kifejlesztője, az internet "feltalálójaként" is emlegetett Tim Berners-Lee is aggodalmának adott hangot az ACCC tervezete kapcsán. Berners-Lee szerint az új keretrendszer bevezetése veszélyes precedenst teremthet, ahogy fogalmaz, jelenleg nincs rá példa, hogy más tartalmakra mutató linkekért díjakat kellene fizetni - a hivatkozások szabad használata pedig a Web egyik alapkövét jelenti.