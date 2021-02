Analóg gamer billentyűzetet jelentett be a Razer

Analóg optikai kapcsolókkal felszerelt gamer billentyűzetet mutatott be a Razer: a gyártó Huntsman sorozatát bővítő Razer Huntsman V2 Analog modell nem csak a billentyűk végállásai között tud különbséget tenni (azaz hogy a felhasználó éppen lenyomja-e az adott gombot), de a billentyűút köztes állapotait is rögzíteni tudja, azokhoz igény szerint akár különböző funkciókat rendelve.

Az optikai kapcsolókban található szenzorokkal a billentyűzet a kapcsolón áthaladó infravörös fény mennyiségét mérve állapítja meg, hogy az adott billentyű épp mennyire van lenyomva. A megoldásnak hála az egyébként 3,5 milliméteres billentyűút "lerövidíthető" és már igény szerint az adott gombot 1,5 milliméterre lenyomva is regisztrálható a leütés - de akár arra is lehetőség van, hogy a klaviatúra billentyűi más-más funkciót lássanak el a másfél, illetve a 3,5 milliméteres lenyomás után. Ez a játékokban kifejezetten hasznos lehet, az FPS címekben például a futás és a séta közötti váltáshoz.

A játékokban való mozgásnál ráadásul akár az analóg kapcsoló teljes útja is kihasználható, a megszokott "WASD" vezérlés helyett jóval simább, 360 fokos mozgáshoz, akárcsak a kontrollereken található joystickoknál megszokhattuk - ez főként az autóversenyek precízebb vezérléséhez jöhet kapóra. Az analóg bevitelhez nem kell különleges támogatás a játékok részéről, az valamennyi kontrollerrel is játszható címnél bevethető, a billentyűk funkcióit ugyanakkor a játékosnak kell konfigurálni a Razer alkalmazásában.

Mindezt a vállalat szokásához híven egy nagy adag RGB LED-del is megspékelte, a klaviatúrán továbbá négy multimédia-billentyű is helyet kapott a lejátszott tartalmak egyszerű vezérlésére, illetve egy testreszabható tekerőgombot is találunk rajta, ezzel a fényerőtől a hangerőig egy sor funkció szabályozható. A Huntsman V2 Analog oldalán mindezek mellett egy USB-A aljzat is helyet kapott, USB 3.0 támogatással a további perifériák egyszerűbb csatlakoztatására. A hab a tortán, hogy a billentyűzethez mágnesesen csatlakoztatható, ugyancsak RGB világítással felszerelt csuklótámasz is jár. Maga a billentyűzet USB-C kábellel operál, de a gyártó USB-A átalakítót is mellékel hozzá.

A Razer új, analóg klaviatúrája már megrendelhető a cég weboldaláról, február 9-től pedig várhatóan más kereskedőknél is feltűnik. Az Huntsman V2 Analog extravagáns képességeinek a gyártó megkéri az árát, a billentyűzet borsos, nettó 250 dolláros árcédulával kerül piacra.