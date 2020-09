Gamer notebookkal és új Yoga modellekkel indítja az őszt a Lenovo

Új notebookokkal vág bele az őszi szezonba a Lenovo: a vállalat Yoga sorozata mindjárt három modellel bővül, illetve egy új gamer notebookról, a Legion Slim 7i-ről is lerántotta a leplet a gyártó.

BŐRBE ÖLTÖZIK A YOGA SOROZAT

A Yoga széria a 14 hüvelykes Yoga Slim 9i, illetve a 14 és 15 hüvelykes méretben is elérhető Yoga 9i készülékekkel bővül. A Slim 9i nevéből sejthetően az ultravékony vonalat képviseli, mégsem ez a notebook leglátványosabb megkülönböztető jegye: a alumíniumházas készülék fedlapján valódi, fekete bőr borítással érkezik - utóbbival egyébként opcionálisan a 14 hüvelykes Yoga 9i is elérhető. A bőrrel bevont modellekhez továbbá üveg csuklótámasz is párosul.

A Slim 9i készülék összecsukva 13,9 milliméter vékony, illetve 1,26 kilogrammot nyom, a készülékházban továbbá egy 63,5 Wh kapacitású akku található amelytől a vállalat akár 20 órás üzemidőt ígér. Az eszköz oldalain mindjárt három Tunderbolt 4 port található USB-C aljzattal, a vezeték nélküli kapcsolatok terén pedig Bluetooth 5.1 és Wi-fi 6 támogatással érkezik. A vékony notebook igény szerin 4K, azaz 3840x2160 pixel felbontású IPS érintőpanellel is elérhető, amely 500 nites fényerőt produkál, illetve a DCI-P3 színskála 90 százalékát lefedi. Hasonló panel a 14 és 15 hüvelykes Yoga 9i modellekbe is választható, előbbi egyébként 1,37, utóbbi kereken 2 kilogramm tömegű.

Valamennyi notebook az Intel csőben lévő, Tiger Lake generációs Core lapkáival lesz elérhető, Intel Xe grafikával, illetve a 15 hüvelykes Yoga 9i-be opcionálisan akár 10. generációs Intel Core i9 HK sorozatú lapka is választható, Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q dedikált grafika társaságában. A Yoga 9i modellek akár 16 gigabájt DDR4 RAM és 2 terabájt PCIe SSD tárhellyel érhetők el, azokon továbbá két-két Thunderbolt 4 port is helyet kapott. Mind a 14, mind a 15 hüvelykes variánsnál megtalálható továbbá a Lenovo a készülékházba parkolt stylusa is, az érintőtollas bevitelhez.

Az eszközökön a touchpadek is frissültek, azok lenyomásánál már nem egy fizikai gomb kattanása, hanem apró rezgőmotorok biztosítanak haptikus visszajelzést - így a gyártó szerint jóval nagyobb lett a touchpad kattintható felülete. Mindezek mellett az ujjlenyomat-olvasón is csiszolt a gyártó, az ultraszonikus szenzor a Lenovo ígérete szerint már a nedves ujjakat is gyorsan felismeri.

A Yoga Slim 9i várhatóan novemberben kerül a boltokba, bruttó 1899 eurós indulóáron, míg a kisebb Yoga 9i modell bruttó 1799, a 15 hüvelykes variáns ára pedig bruttó 1999 euróról indul. Mindkét eszköz idén októberben lesz kapható.

VÉKONY GAMER GÉP

A játékosokat a cég új, Lenovo Legion Slim 7i notebookjával célozza meg, amely a gyártó szerint a világ legkönnyebb 15 hüvelykes GeForce RTX GPU-val szerelt gamer laptopja. A készülék egész pontosan Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q grafikával érhető el, amelyhez akár 10. generációs Intel core i9 HK sorozatú processzor is választható. A tárterület 2 terabájtos NVMe PCIe SSD-ig tornázható fel, amelyhez 32 gigabájt, 3200 megahertzes DDR4 memória csapható hozzá.

Itt is elérhető a 4K kijelzőopció, annál ugyanakkor 60 hertzes frissítési rátával kell beérni - az ugyancsak választható Full HD panel viszont 144 hertzet produkál, ami a játékos közönség számára vonzóbb lehet. A gamer notebook 17,9 milliméter vékony és 1,86 kilogrammot nyom, továbbá egy 71 Wh kapacitású akku található benne, amely 7,75 órás üzemidőt biztosít - persze utóbbi értéket az éles tesztekig nem érdemes készpénznek venni. A Lenovo Legion Slim 7i indulóára bruttó 1299 euró lesz, a notebook a tervek szerint októberben kerül a boltok polcaira.