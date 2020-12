Androidon is elrajtolt az Amazon játékstreaming szolgáltatása

Már Androidon is elérhető az Amazon Luna, az online óriás játékstreaming szolgáltatása, igaz a többi platformhoz hasonlóan egyelőre csak az Egyesült Államokban. A vállalat a Google rendszerére sem készített dedikált alkalmazást, a megoldás a Chrome böngészőn keresztül, webapp formájában vehető igénybe.

A Luna korai hozzáféréses verziója októberben rajtolt el, első körben macOS, Fire TV, illetve iOS rendszereken - utóbbin a webapp formátummal az Amazon meg tudta kerülni az Apple játékstreaming szolgáltatásokra vonatkozó, szigorú megkötéseit. A bétához bárki igényelhet hozzáférést, annak birtokában pedig használatba is veheti a tartalmi csatornákra osztott szolgáltatást.

Az Amazon játékstreaming megoldásában jelenleg két csatorna érhető el, a havi 6 dollárt kóstáló Luna Plus, amelyben különböző kiadóktól összeválogatott címeket tesz elérhetővé a cég, illetve a havi 15 dolláros Ubisoft Plus, amelyben utóbbi kiadó címei érhetők el - a havidíjért cserébe nem csak a Luna felületén, de PC-n, illetve a rivális Google Stadián is. streaming szolgáltatásban sorakozó címek a PlayStation 4 és Xbox One kontrollereket is támogatják, illetve természetesen az Amazon dedikált Luna vezérlőjével is játszhatók. Az Amazon a Luna használatához szükséges minimális sávszélességet 10 Mbps-nál húzza meg.

A Luna első körben a Google, a Samsung és a OnePlus bizonyos készülékein érhető el, Android 9 vagy annál újabb rendszerverzió, illetve 86-os vagy annál frissebb kiadású Chrome böngésző mellett. Ahogy Amazon a The Verge-nek elmondta, jelenleg egész pontosan a Google Pixel 4 XL, 4A, 5G és 5, a Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note20 és Note20 Ultra modellek, valamint a OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T és 7T Pro 5G készülékei támogatottak, a lista ugyanakkor még a korai hozzáférési időszak alatt bővülni fog.