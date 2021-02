Hamarosan üt a Skype for Business Online utolsó órája

Nem érdemes már sokáig halogatni a váltást Skype for Business Online-ról Teamsre, vészesen közeleg ugyanis a szolgáltatás nyugdíjazásának határideje. A Microsoft még 2019 júliusában jelentette be, hogy az online videokonferencia megoldás leállítását tervezi, annak helyét pedig a cég portfóliójában a jól ismert Teams veszi át. A felhasználóknak szűk hat hónapjuk maradt a váltásra, ugyanis koronavírus-járvány ide vagy oda, a vállalat nem tolja ki az eredetileg kijelölt, 2021. július 31-i határidőt.

Utóbbira a vállalat most külön blogposztban is figyelmeztet, amelyben azoknak a vállalatoknak is igyekszik mankót adni, akik még nem állnak túl jól a szolgáltatásváltási terv kidolgozásában. Bár a cég szerint jó néhány szervezet tudott alig néhány hónap alatt teljesen átállni valamely Skype szolgáltatásról Teamsre, tovább már nem érdemes halogatni a lépést - a folyamathoz a vállalat részletes dokumentációt, illetve workshopokat is biztosít.

Egyes ügyfeleknek továbbá a Teamsre való automatizált frissítés is megkönnyítheti a dolgát - a Microsoft azon ügyfeleit, akiknél alkalmazható az automatizált átállás a frissítés előtt három hónappal a Teams adminisztrációs felületén, illetve a Microosft 365 Message Centerben is figyelmezteti. A váltással a Microsoft szerint a felhasználóknak nem kell leadniuk az eddig használt platform funkcionalitásából, a redmondi óriás már 2018-ban arról beszélt, a Teams képességei terén beérte a Skype for Businesst - az azóta eltelt három évben pedig tovább bővült a platform funkciópalettája.

A júliusi leállás újabb lökést adhat az egyébként is lendületesen növekvő Teamsnek, amely tavaly év elején még 32 millió napi aktív felhasználót tudhatott magáénak, a koronavírus-járvány miatti globális home office-ban azonban tömegek rohamozták meg a szolgáltatást, amelynek napi aktív felhasználói 2021 októberében már 115 millióan voltak.