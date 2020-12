Saját fejlesztésű, ARM-alapú processzorokon dolgozhat a Microsoft

Követheti az Apple példáját a Microsoft, a Bloomberg értesülései szerint a redmondi óriás saját ARM-os processzorok fejlesztésébe kezdett, amelyek szerverekben, illetve később a vállalat Surface készülékeiben is otthonra találhatnak.

A lap a Microsofthoz közel álló forrásai szerint a házon belül fejlesztett processzorokkal a vállalat első körben a saját adatközpontjaiban dolgozó szervereket célozná meg, ami nem elhanyagolható fenyegetést jelenthet az Intel számára, amelynek termékeire a cég jelenleg támaszkodik - a szerveres szegmensnek egyébként a chipgyártó jelenleg mintegy 90 százalékát uralja.

Noha a projekt a jelenleg kifejezetten a szerverprocesszorokra fókuszál, a források szerint nem kizárt, hogy a fejlesztések a későbbiekben a Surface termékvonalba is lecsorognak majd - a szerveres irányvonalhoz ugyanakkor a kezdeményezés jobban igazodik, miután a Microsoft chiptervezésért felelős egysége az Azure cloud üzletág vezetőjének Jason Zandernek jelent.

Ahogy a Bloomberg rámutat, a Microsoft az elmúlt években sorra vette fel a processzortervező mérnököket, többek között olyan cégektől mint az AMD, az Nvidia, a Qualcomm vagy épp a fentebb említett Intel. Az ARM-os alapokkal a Microsoft azon felül, hogy saját kezében tudhatná szerverchipjeinek tervezését, a várakozások szerint a jelenleg használt Intel processzorokénál számottevően energiahatékonyabb lapkákkal szerelhetné fel adatközpontjait.

A lépés mára korántsem lenne egyedi a Microsoft részéről, ahogy már szó volt róla, az Apple is saját fejlesztésű processzoraira váltott két új notebookjában és az asztali Mac Miniben is, illetve adatközpontjaiban az Amazon is saját fejlesztésű CPU-kat használ. Egyelőre sem az ARM sem a Microsoft nem kommentálta az ügyet.