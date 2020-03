Egy hét alatt 12 millióval ugrott meg a Teams napi aktív felhasználószáma

A járvány miatt otthonról dolgozókkal már napi 44 millióan használják a Microsoft szolgáltatását.

Érezteti hatását a globális home office: a Microsoft Teams kollaborációs platformjának napi aktív felhasználószáma az elmúlt hét napban 32 millióról 44 millióra lőtt ki a COVID-19 járvány miatt otthonról dolgozó alkalmazottaknak hála - ez egy hét alatt 12 milliós ugrást jelent. Tavaly novemberben a vállalat még 20 millió napi aktív felhasználóról számolt be. A cég definíciója szerint az számít aktív felhasználónak, aki az asztali, mobilos vagy webes klinesben 24 órán belül valamilyen szándékos interakciót végez, például üzenetre válaszol, meetinghez csatlakozik vagy épp fájlt nyit meg. A szolgáltatás automatikus elindítása, tálcára küldése vagy bezárása nem tartozik az aktív tevékenységek közé.

A rekordértéket produkáló hét alatt a felhasználók összesen napi 15 millió órát töltöttek online meetingekben és hívásokban a Teams felületén. A Microsoft szerint egyébként húsz olyan ügyfele van, akiknek több mint 100 ezer dolgozója használja aktívan a platformot - ez csak az Accenture esetében 440 ezer alkalmazottat jelent. A Microsoft csak a washingtoni Puget Sound térségében mintegy 50 ezer dolgozóját kérte, hogy inkább otthonról dolgozzon - további több tízezer dolgozójával egyetemben világszerte. Érdekesség, hogy a Bolognai Egyetem kurzusainak 90 százalékát mozgatta át online formátumba a Teams segítségével négy nap alatt.

ZAJSZŰRÉS ÉS KÉZFELTARTÁS

Eközben a cég a Teams funkciópalettáját is igyekszik bővíteni, a globális krízishelyzetből is adódó mérföldkő mellett a cég néhány újítást is bejelentett a platform kapcsán. Ilyen a valós idejű zajszűrés, amely automatikusan szűri a zavaró háttérzajokat, mint a mechanikus billentyűzetek zakatolása, vagy a porszívó búgása az online meetingek közben. Emellett a virtuális "jelentkezés" is megérkezik a Teams felületére, a menüsorban megjelenő kéz ikonra kattintva jelezhető a videokonferenciák közben, ha a résztvevők hozzászólnának az aktuális témához.

Ezzel párhuzamosan a Teams a helyszíni munkások felé is nyit, amihez a Microsoft a RealWear sisakba épített kijelzőket gyártó vállalattal lépett együttműködésre. A partnerség eredményeként már ezekről a fejen viselhető eszközökről is lehetőség nyílik a Teamsen keresztül történő kommunikációra, illetve az azon megosztott információkhoz való gyors hozzáférésre. A cég kapcsolódó blogposztjában Teamsen belül elérhető Bookings appra is kitér, ezzel az olyan virtuális találkozók bonyolíthatók, mint a kliensegyeztetések, állásinterjúk - vagy épp egészségügyi konzultációk, amelyek jelen helyzetben különösen fontosak lehetnek. A szolgáltatás felületéről továbbá már az egyes chatek külön ablakokba is kiszervezhetők az átláthatóbb kezelés végett.

Miután a következő időszakban a hálózatok terheltsége is ugrásszerűen növekszik, a vállalat a gyenge kapcsolatoknál, sőt akár offline üzemmódban is használhatóvá teszi az alkalmazást, azaz ilyenkor is visszaolvashatók a korábbi üzenetek, és azokra válaszok is írhatók, amelyeket a Teams akkor továbbít, ha az internetkapcsolat ismét helyreáll. Mindezek mellett a vállalat a Teams által hivatalosan is támogatott videokonferencia-eszközök sorát is bővíti, illetve az Egyesült Államokban Microsoft 365 Business Voice szolgáltatását is elindítja, amellyel a kis- és középvállalatok komplett céges telefonrendszert alakíthatnak ki.

Persze a szegmensben nem csak a Microsoft tevékenykedik aktívan, a Facebook rivális Workplace megoldását a járvány megfékezésén dolgozó kormányzati szervezetek és sürgősségi ellátásban dolgozók számára a napokban ingyenessé tette. A másik, egyre nehezebb helyzetben lévő konkurens, a Slack is érezte az otthonról dolgozók számának robbanásszerű növekedését, a cég idén február 1. és március 18. között hétezer új ügyfelet szerzett, ami kétezerrel haladja meg az előző komplett negyedév eredményét - a napi aktív felhasználók friss számairól a cég azonban egyelőre hallgat. A Slack legutóbb tavaly októberben közölte utóbbiak számát, akkor 12 milliónál járt, jelentős lemaradásban a Teams mögött.