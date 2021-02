Itt a GeForce Now Chrome-os kliense

Terjeszkedik a GeFroce Now, az Nvidia játékstreaming szolgáltatása már a Chrome böngészőben is határozottabban veti meg a lábát, noha egyelőre béta címke alatt. A megoldás asztali windowsos és androidos alkalmazásai már közel egy éve elérhetők stabil verzióban, más platformokon ugyanakkor valamivel lassabb volt a szolgáltatás terjeszkedése.

A GeForce Now elsőként Chromebookokon kapott böngészős klienst még tavaly áprilisban, amelyet tavaly novemberben követett az iOS-es safaris felület - utóbbi "kerülőút" mellett az Nvidia nem egyedül döntött, a játékstreaming szolgáltatások és az Apple tavaly nyáron fellángolt csatározásának a Google és a Microsoft is böngészős kliens bejelentésével vetett véget, illetve hasonló úton indult el az Amazon ősszel bejelentett megoldása, a Luna is.

Míg az iOS-es közönség megcsáklyázása végett a Safaris felületen gőzerővel folyt a munka, addig a Chrome kissé háttérbe szorult - egészen mostanáig. A GeForce Now 2.0.27-es verziója már Windows és macOS alatt is Chrome támogatást kap, WebRTC-re támaszkodva, igaz, még béta zászló alatt - a böngészőből egyébként más platformokról, így a Linux disztribúciókból vagy Androidról is megnyitható a szolgáltatás, ugyanakkor utóbbiaknál a cég (egyelőre) nem biztosít támogatást az esetlegesen felmerülő problémák esetén.

De nem a Chrome-os nyitás a játékstreaming megoldás egyetlen újítása, az ugyanis már az Apple saját fejlesztésű, M1 chipjeivel szerelt Macekre is dedikált, natív klienst kap. A szolgáltatás tehát lassan de biztosan terjeszkedik, a böngészők és az új Apple gépek mellett ráadásul várhatóan még idén felbukkan az LG új televízióin előre telepítve is.