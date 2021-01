Lezártnak tekinti a Fitbit felvásárlását a Google

Blogposztban jelentette be a Google hardveres üzletágának vezetője, Rick Osterloh, hogy lezárult a Fitbit 2019 ősze óta húzódó felvásárlása - erről ugyanakkor az Egyesült Államok felelős versenyügyi hatóságának elfelejtettek szólni. A bejelentésre reagálva az USA Igazságügyi Minisztériuma elmondta, a hivatal vizsgálata továbbra sem zárult le a 2,1 milliárd dolláros akvizíció kapcsán.

Ennek megfelelően igen furcsa a Google elhamarkodott kijelentése, főként figyelembe véve, hogy az amerikai mellett még az ausztrál hatóságok sem bólintottak rá egyértelműen a megállapodásra. Ez ugyanakkor nem tartotta vissza a keresőóriást az "örömhír" bejelentésétől. A szóban forgó blogposztban Osterloh a felvásárlás lezárását tényként kezeli, hozzátéve, hogy a Fitbit a Google szárnyai alá vonuló csapatával szorosan együtt dolgoznak majd az új eszközök és szolgáltatások fejlesztésén, illetve azt is hangsúlyozva, hogy a felhasználói biztonságot és adatvédelmet kiemelt prioritással kezelik majd, a felhasználóknál hagyva a kontrollt információik kezelésében. A Fitbit egyébként jelenleg mintegy 29 millió aktív felhasználót tudhat magáénak.

A poszt kitér rá, hogy a felvásárlás az eszközökről és nem az adatokról szól, és hogy a Google világszerte több szabályozóval együttműködve dolgozta a ki azokat a biztonsági előírásokat, amelyek mentén a cég Fitbit felhasználók személyes információit (egyéb szolgáltatásaitól elkülönítve) kezeli. Ilyen többek között az Európai Bizottság az üzlet kapcsán megjelölt három kikötése is, melyek értelmében a Google-nek garantálnia kell, hogy a begyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térség területén nem használja fel célzott hirdetések kiszolgálásához, megtartja a Fitbit webes egészségügyi API-ját, illetve saját, a viselhető eszközökhöz külső OEM-eknek szánt API-jait is megtartja - a kötelezettségeket, hogy az Európai Bizottságtól az akvizíció zöld utat kapjon, a Google-nek tíz évre kell vállalnia. Ezt a cég a poszt szerint meg is tette, az amerikai jóváhagyásra azonban nem tér ki a bejegyzés.

Az Ars Technica megkereste a Google-t az ügyben, a cég szóvivője pedig arról beszélt, a vállalat együttműködött az Igazságügyi Minisztériummal az elmúlt 14 hónapban annak kiterjedt vizsgálata során, mostanra pedig lejárt a felvásárlás lezárásáig a hivatallal közösen kijelölt várakozási idő, úgy, hogy a minisztérium nem fogalmazott meg ellenvetést a felvásárlás kapcsán - ugyanakkor hozzátette, a cég kész együttműködni a szabályozókkal ha további kérdések merülnének fel. A minisztérium ugyanakkor nem látja ennyire egyértelműnek a helyzetet, így egyelőre nem tudni biztosan, valóban lezártnak tekinthető-e az üzlet.