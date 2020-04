Felturbózott akkuval és kamerával jön a DJI Mavic Air 2

A négyrotoros nagyobb és okosabb is lett, és a levegőben is tovább bírja.

Bő két év után megérkezett a DJI Mavic Air minidrónjának utódja: a Mavic Air 2 több területen is javít az elődhöz képest, cserébe ugyanakkor valamivel nagyobb is, és dizájn terén is inkább az eggyel magasabbra pozicionált, Mavic Prótól merít.

A növekedés nem elhanyagolható, az összecsukható négyrotoros behajtott karokkal 180x97x84 milliméteres, szemben az előd 168x83x49 milliméterével, kinyitva pedig még látványosabb a különbség, az első generáció 168x184x64 milliméteres értékét itt 183x253x77 milliméter váltja. A nagyobb házba azonban nagyobb akkumulátor is fért, amivel a cég az előd egyik legnagyobb gyengeségét, a rövid, 21 perces repülési idő helyett pedig sokkal barátságosabb, 34 perces teljesítményt ígér.

A kamera terén is érezhető az előrelépés, a drón f/2.8-as lencsével szerelt kamerája 48 megapixeles fotókat készít, és háromtengelyes stabilizátoron ül. Az érzékelő 4K videót 60 FPS sebességgel rögzít, és HDR tartalmakat is felvehetünk vele, igaz, ilyenkor 4K felbontás mellet 30 FPS a maximum érték. A drón emellett akár 8K felbontású timelapse videók rögzítésére is képes.

Mindezt szoftveroldalon is egy sor funkcióval kiegészíti a cég, az eszköz többek között képes felismerni, épp milyen környezetben repül, és ahhoz igazítani a kamerabeállításokat. Emellett az eszköz a DJI frissített ActiveTrack technológiáját is támogatja, amellyel a drón követi és a képben is tartja a kijelölt célpontokat, amelyeket akkor is újra megtalál, ha rövid ideig valamilyen tereptárgy, például egy házfal vagy fa kitakarná őket.

A gyártó a biztonságos navigációra és az akadályelkerülésre is nagy hangsúlyt fektet, az eszköz elején, hátulján és alján is szenzorok segítik az eszköz útjába kerülő akadályok kikerülését. Emellett az AirSense is ott van a Mavic Air 2 repertoárjában (legalábbis az USA-ban) - a gyártó termékei között elsőként. Ez utóbbival a drón képes érzékelni a közelben lévő repülőket, amelyekről figyelmeztetést is küld a kezelőnek.

Az új drón kontrollerre is vaskosabb lett, és külső antennáitól is elköszönt. A vezérlőhöz szokás szerint okostelefon csatlakoztatására is lehetőség van, a drón kameraképének követéséhez. A Mavic Air 2 (AirSense nélkül) már előrendelhető nettó 800 dolláros árcédulával, a drón továbbá szokás szerint Fly More csomagban is elérhető lesz, a nettó 988 dolláros pakk a Mavic Air 2 mellett egy hordtáskát, propellervédőket, három akkut és egy töltőállomást is tartalmaz.