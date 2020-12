Snapdragon 888: befutott a Qualcomm legújabb csúcsprocesszora

Bemutatkozott a Qualcomm legújabb csúcsprocesszora, amely várhatóan a jövőre megjelenő csúcstelefonok jelentős részében dolgozik majd. A gyártó a nevezéktannal érdekes csavart vett, az új lapka ugyanis az előd Snapdragon 865 után várt 875 helyett Snapdragon 888 néven kerül piacra. A névválasztás nem véletlen, a nyolcas szám ugyanis a kínai kultúrában a szerencsét szimbolizálja.

DEBÜTÁL A CORTEX-X1

Az 5 nanométeres gyártási eljárással készült SoC-ban összesen nyolc processzormag dolgozik, az ismert 1+3+4-es felállásban. A legnagyobb teljesítményt a nyolcas élén lovagló, tavasszal bejelentett, Cortex-X1 adja, amely 2,84 gigahertzen ketyeg. A maghoz három alacsonyabb fogyasztású, de továbbra is a nagyobb teljesítményigényű feladatokhoz szánt, ugyancsak tavasszal bemutatkozott 2,42 gigahertzes Cortex-A78, illetve négy 1,8 gigahertzre állított cortex-A55 egység párosul, a kisebb étvágyú feladatokhoz.

A Cortex-X1-gyel, ahogy arról az ARM idén májusban beszámolt, a chiptervező a lehető legnagyobb teljesítményt igyekszik elérni, akár az energiahatékonyság rovására is. A mag ennek megfelelően azonos frekvencia mellett az Cortex-A78-hoz képest 22, a Snapragon 865-ben is dolgozó elődhöz, a Cortex-A77-hez viszonyítva pedig kereken 30 százalékkal nagyobb teljesítményt ígér. Összességében a CPU-s teljesítményben az új SoC a Qualcomm szerint 25 százalékkal múlja majd felül a Snapdragon 865-öt.

Ahogy az AnandTech is rámutat, bár utóbbi érték önmagában látványos lehet, a gyártó összehasonlítása a mezei Snapdragon 865-re vonatkozik, nem pedig az ugyancsak piacon lévő, számottevően magasabb órajelekkel dolgozó Snapdragon 865+-ra, amelynek 3,09 gigahertzes A77 magjai mellett a 888 előnye már 13 százalékra olvad. Az X1 maghoz 1 megabájt L2 cache párosul, míg az A78 magok 512 kilobájttal dolgoznakk, az A55-ökhöz pedig 128 kilobájt párosul. A Cortex-A55 magcsoport egyébként nem sokat változott a Snapdragon 865-höz képest, még azok órajelén sem tekert a gyártó, így az alacsonyabb teljesítményigényű feladatoknál jóeséllyel nem hoz jelentős változást a chip.

IZMOSABB DSP ÉS GPU, INTEGRÁLT 5G

Az új lapkához új AI gyorsító és DSP is párosul, a Hexagon 780 formájában. Az alapoktól újratervezett egység egyetlen monolitikus IP-be tömöríti a skalár, vektoros és tensor gyorsítókat, amitől számottevően nagyobb teljesítményt ígér valamennyi területen - ez a skalár gyorsítóknál 50 százalékos előrelépést, a tensor gyorsítónál pedig kétszeres számítási kapacitást jelent. Összességében a gyártó háromszoros wattonkénti teljesítményugrásról beszél. A Snapdragon 888-ban dolgozó Adreno 660 GPU fejlesztései sem elhanyagolhatók, a grafikus egység 35 százalékkal múlja felül teljesítményben az előd Adreno 650-et - ráadásul 20 százalékkal jobb energiahatékonyság mellett.

A Snapdragon 888 vadiúj ISP-vel érkezik, a Spectra 580 már másodpercenkénti 2,7 gigapixeles képfeldolgozási tempót diktál, azaz akár három 28 megapixeles szenzor párhuzamos használatát is lehetővé teszi - az önálló érzékelőknél pedig akár 200 megapixeles felbontással is megbirkózik. Ezzel együtt ugyanakkor a videórögzítési képességek nem változtak sokat tavaly óta, továbbra is maximum 30 FPS sebességű 8K videó vagy 120 FPS-es 4K videó készíthető a lapkával, illetve az 960 FPS-es "szuperlassítás" is támogatott, 720p felbontás mellett. A HDR10+ és Dolby Vision plecsnik idén is ott vannak az ISP mellett.

A csomagból az 5G támogatása sem marad ki. Míg a Snapdragon 865-nél a Qualcomm a külső, X55 modem használata mellett döntött, idén visszatér a teljesen integrált kialakításhoz. Ennek megfelelően az X60 modem már a lapkába építve érkezik, és a milliméteres hullámhosszú, illetve 6 gigahertz alatti hálózatokat is támogatja - ráadásul elsőként nyújt mindkét spektrumban vivőaggregációt (Carrier Aggregation, azaz CA), így a hálózatra csatlakozó készülékek dinamikus spektrumkihasználása minden eddiginél hatékonyabb lehet. A modem továbbá az FDD és TDD üzemmódokat egyaránt támogatja, valamint a dinamikus spektrummegosztást (Dynamic Spectrum Sharing) is kezeli.

A Qualcomm Snapdragon 888 processzora várhatóan a 2021-es csúcstelefonokban debütál majd, így annak valós teljesítményére is jövőre derül fény, az első információk alapján azonban kifejezetten ígéretes lapkáról van szó.