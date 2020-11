Itt a Samsung legújabb, felső kategóriás mobilprocesszora

Új Exynos lapkáról rántotta le a leplet a Samsung, az Exynos 980 utódjaként érkező Exynos 1080 chip továbbra is az egy lépcsővel a csúcskategória alá pozicionált, felső kategóriás eszközöket célozza. Az SoC az előző generációhoz képest nem elhanyagolható előrelépést ígér, ráadásul azt a Samsung már 5 nanométeres gyártási eljárással készíti.

Az Exynos 980-hoz képest az új modell két extra maggal bővül, így összesen már nyolc mag dolgozik benne, egy 2,8 és három 2,6 gigahertzre állított Cortex-A78, illetve négy, 2 gigahertzes Cortex-A55 egység formájában. A SoC-ra Mali G78MP10 GPU került, amellyel akár 144 hertzen is meghajthatók az okostelefonok kijelzői, emellett új generációs, a gyártó szerint 5,7 TOPS teljesítményű NPU is helyet kapott benne. A chipet továbbá már LPDDR5 támogatással érkező memóriavezérlővel szerelte fel a Samsung.

Biztonságos szoftverfejlesztés és Scrum otthonról témákkal búcsúzunk (x) November 16-17-én tartjuk az idei HWSW free! meetup-sorozat szezonzáróját. November 16-17-én tartjuk az idei HWSW free! meetup-sorozat szezonzáróját.

Biztonságos szoftverfejlesztés és Scrum otthonról témákkal búcsúzunk (x) November 16-17-én tartjuk az idei HWSW free! meetup-sorozat szezonzáróját.

Ugyancsak említést érdemel, hogy az Exnyos 1080 az elődhöz képest a szélesebb körű 5G támogatást hoz, a lapka a 6 gigahertz alatti, illetve milliméteres hullámhosszú tartományokban egyaránt használható lesz. Emellett természetesen a Wi-Fi 6 hálózatok és a Bluetooth 5.2 szabvány támogatása is adott az új chipben.

Fotózás terén a chip ISP-je már akár 200 megapixeles (önálló) szenzorokat is támogat, illetve igény szerint két 32 megapixeles érzékelőből álló szenzorpárossal is megbirkózik. Érdekes módon, talán költségcsökkentés céljából az SoC multimédiás részét a gyártó kicsit visszanyeste, ugyanis míg az előző kiadás 4K/120 FPS kódolási és dekódolási képességekkel érkezett, a 1080-nál 4K/60FPS-sel kell beérni. A H.265/HEVC, H.264, és VP9 támogatás persze idén is ott van a pakkban. Az új lapkával szerelt első készülékek várhatóan jövő év elején bukkannak fel.