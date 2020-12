Videómegosztót vesz a Reddit

Szélesítené jelenlétét az online videós szegmensben a Reddit, a népszerű linkgyűjtő platform múlt vasárnap bejelentette, felvásárolja a Dubsmash videómegosztót. A New York-i székhelyű, 2014-ben alapított Dubsmash alkalmazása Androidon és iOS-en is elérhető, az egyebek mellett az Egyesült Államokban az utóbbi hónapok során folyamatos tűz alatt lévő TikToknak hivatott riválist állítani. Az appban a felhasználók, akárcsak az említett konkurens esetében, rövid videókat hozhatnak létre, akár különböző szűrőkkel, effektekkel megtoldva, illetve más készítők tartalmai között is böngészhetnek.

A Dubsmash saját bevallása szerint 200 millió felhasználóval rendelkezik, akik száma átlagosan napi 100 ezerrel bővül, alkalmazásait pedig 350 millió eszközön telepítették, 192 országban. A cég arról beszél, a felhasználók mintegy 30 százaléka minden nap bejelentkezik az alkalmazásba, hogy videós tartalmat hozzon létre. A Dubsmash használói eddig mintegy 6 milliárd videót készítettek, a platform továbbá összesen havi több mint egymilliárd videómegtekintést produkál.

A cég közleménye szerint a Dubsmash csapata a Reddit egyre hangsúlyosabb videós törekvéseinek hivatott lökést adni erőforrásaival és technológiájával. Az akvizíciót követően a Dubsmash továbbra is önálló entitásként, saját brandjét megtartva működik majd tovább az anyacégen belül.

A Reddit 2017-ben kezdett platformján natív videós funkciókat kínálni, amelyeket az újonnan bekebelezett cég kompetenciáival tovább bővítene: tervei szerint a Dubsmash videókészítő eszközeit a saját felületébe is integrálja majd. A megoldással a vállalat saját tartalomkészítői számára igyekszik még vonzóbbá tenni a videós formátumokat. Azok népszerűsége egyébként szépen hízik az oldalon, a Reddit felhasználói a cég a tavalyhoz képest idén dupla mennyiségű videós tartalmat tettek közzé - ez "több millió" videót jelent, ennél pontosabb számot azonban nem közölt.

A felvásárlás összegét a felek nem árulták el, a ZDNet szerint ugyanakkor annyi tudható, hogy a Dubsmash korábban több körben 20,2 millió dollárt kalapolt össze befektetőitől.