Ismét elhalasztotta a TikTok eladására kitűzött határidőt az USA

Újabb haladékot kap az Egyesült Államokban a TikTok tulajdonosi struktúrájának átrendezésére: az az USA külföldi befektetésekért felelős bizottsága, a CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) ezúttal december 4-re tolta ki a korábban e hét péntekére, azaz november 27-ére kitűzött határidőt. A CFIUS indoklása szerint azért volt szükség az újabb halasztásra, mert a bizottságnak további időre van szüksége, hogy egy az ügyben a közelmúltban érkezett beadványt megvizsgálhasson.

A TikTok közösségi videós szolgáltatása tehát egyfajta "megtűrt" státuszban továbbra is ott van az Egyesült Államokban - noha helyzete egyre zavarosabb. A Trump adminisztráció nemzetbiztonsági kockázatok miatt vette tűz alá a kínai szolgáltatást, amelynek teljes kitiltásával fenyegetett az USA-ból, majd az ősz folyamán kilátásba helyezett megállapodásra végül Donald Trump elnök is áldását adta - eszerint a szolgáltatás új vállalatba szerveződik, TikTok Global néven, amelybe az eredeti tulajdonos, azaz a kínai ByteDance mellett az Oracle és a Walmart is bevásárolja magát, összesen 20 százalékos tulajdonrészt szerezve a cégből.

Murphy és a biztonságos programozás: néhány tanulságos történet (x) Klasszikus security fail mesék kíváncsi fejlesztőknek. Klasszikus security fail mesék kíváncsi fejlesztőknek.

Murphy és a biztonságos programozás: néhány tanulságos történet (x) Klasszikus security fail mesék kíváncsi fejlesztőknek.

Többszöri hosszabbítás után az átszervezés határidejét november 12-re tűzte ki az Egyesült Államok, végül azonban utóbbit három amerikai tartalomkészítő perének köszönhetően ugyancsak elhalasztották - és láthatóan az ezt követő, november 27-i dátumot sem sikerült kőbe vésni.

Idő közben ugyanakkor a felek az átzservezés mikéntjén is faragtak: mint a Financial Times is írja, a ByteDance novemberben benyújtott indítványában már arról beszél, a TikTok egyesült államokbeli szolgáltatását szervezné külön entitásba, ez viszont teljes egészében az Oracle, a Walmart és a ByteDance amerikai befektetőinek birtokába kerülne. A kínai cég szerint az elmúlt két hónapban többféle megoldást is kínált a megállapodásra az Egyesült Államokkal, javaslataira azonban nem kapott lényegi visszajelzést.