Törpedrónnal állt elő a drónóriás

A DJI bemutatta a kezdő drónozókat célzó, kisméretű Mavic Mini négyrotorost.

Apró újdonsággal melegít az ünnepi szezonra a DJI, a legnagyobb dróngyártó bejelentette legújabb négyrotorosát, a Mavic Minit. A drón összecsukott állapotban az ember tenyerében is elfér, és árcédulája is barátságosabb, mint a Mavic Pro sorozaté. A termékkel úgy tűnik a gyártó főként az első drónjukat vásárló hobbistákat célozza.

A Mavic Mini alig 249 grammot nyom, és egy feltöltéssel mintegy 30 perces repülési időt produkál. A cég a kis méret mellett elsősorban a kamerával igyekszik az eszközt megkülönböztetni a Pro szériától, utóbbival ellentétben ugyanis a Mavic Mini 4K helyett, 2,7K, azaz 2720×1530-as videó rögzítésére képes 30 FPS sebességgel, a felbontást Full HD-ra visszatekerve pedig a sebesség 60 FPS-re kúszik fel. Mindezek mellett a kamerával 12 megapixeles fotók lőhetők. Ha a felbontásból a cég vissza is vett, szerencsére a háromtengelyes stabilizátort megtartotta a kamera mellett, így az apró drónnal is látványos, remegésmentes videók lőhetők - legalábbis ha nem túlzottan szeles az idő.

Utóbbi esetben viszont jó lesz körültekintően manőverezni a drónnal, arról ugyanis a nagy testvérekből ismert szenzorerdő jelentős része lemaradt: bár lefelé néző érzékelőivel az eszköz továbbra is asszisztál a leszállásnál vagy épp lebegésnél, oldalra figyelő szenzorokat már nem találunk rajta, így fokozottan érdemes figyelni, hogy ne reptessük azt neki a környező tereptárgyaknak, az akadályokat ugyanis a gép nem kerüli ki automatikusan.

Ezek ugyanakkor vállalható megkötéseknek tűnnek az alacsonyabb árért cserébe, főleg azt figyelembe véve, hogy a Mavic Mini a gyártó legtöbb drónjából ismert szoftveres képességek jelentős részét megkapta, többek között képes automatikusan visszatérni az indulás helyére - a célpontkövetés ugyanakkor egyelőre hiányzik a funkciók közül, noha nem kizárt, hogy a későbbiekben a cég azt egy szoftverfrissítésen keresztül elérhetővé teszi. Az eszközhöz egy összehajtható kontroller is jár, amelyhez okostelefont csatlakoztatva követhetjük élőben a drón kameraképét.

A Mavic Mini már előrendelhető, a boltok polcain pedig várhatóan november 11-től bukkan fel. a drón árát a cég nettó 400 dollárra lőtte be, a pakkban pedig a négyrotoros mellett egy extra propellerkészletet, egy akkut és egy távirányítót is találunk. A gyártó nettó 500 dollárért néhány extrát is hozzácsap az alapcsomaghoz, a "Fly More" néven megvásárolható készletben a drón és a távirányító már három akku, egy azokat egyszerre tölteni képes töltő, három propellerkészlet, propellervédők, illetve egy hordtáska is található.