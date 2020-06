Összeborul a Slack és az Amazon

Együttműködésre lép a Slack és az Amazon, amelynek keretében a vállalati kollaborációs alkalmazás a felhős óriás platformját állítja szolgáltatásai mögé - cserébe pedig az Amazon dolgozói áttérnek a Slack használatára. Ezzel az Amazon válhat a Slack eddigi legnagyobb ügyfelévé.

A kollaborációs app a váltással nem evez ismeretlen vizekre, szolgáltatásának jelentős része már most is az AWS-re támaszkodik. A megállapodás értelmében a Slack hang- és videóhívás szolgáltatásait is az Amazon Chime platformjára költözteti át, illetve számos egyéb területen is a cég felhőjét hajtja majd igába, a tárolási és adatbázis-kezelési feladatoktól a gépi tanulási folyamatokon át a szolgáltatásba később integrálni tervezett kollaborációs funkciókig.

A Chime platformra való áttérés nem csak a két vállalat együttműködését hivatott szorosabbra fonni, azzal a Slack videochat funkcionalitása is bővül majd - amire a cégnek szüksége is van, ha versenyben akar maradni az olyan kihívókkal szemben mint a Microsoft Teams vagy a Zoom. Ahogy a The Verge-nek Brad Armstrong, a Slack üzletfejlesztési vezetője elmondta, a Chime-nak hála a későbbiekben a cég mobilalkalmazásában is elérhető lehet a videochat, sőt, az automatikus feliratozás is. Mindezek mellett az ügyfelek szélesebb körű átjárhatóságra számíthatnak a Slack és a különböző AWS szolgáltatások között, ami a nagyvállalati előfizetőknek lehet vonzó újítás.

Az Amazon jelenleg világszerte mintegy 840 ezer alkalmazottat foglalkoztat, noha az egyelőre nem világos, közülük pontosan hányan veszik majd használatba a Slacket. Mindenesetre jó esély van rá, hogy a cég lesz a kollaborációs alkalmazás legnagyobb vásárlója - a jelenlegi legnagyobb ügyfél az IBM, a maga 350 ezer dolgozójával.