360 fokos zsanérral jöhet a következő Galaxy Z Fold

Alig mutatkozott be a Samsung legújabb hajtogatható okostelefonja, a Galaxy Z Fold2, máris felröppentek a pletykák a gyártó következő, hajlékony kijelzővel szerelt modellje kapcsán. A Fold Universe forrásai szerint a Galaxy Z Fold S névre hallgató új kiadás valamikor a következő év folyamán mutatkozik be, és új, 360 fokos zsanérrendszert kap, hasonlóan a Microsofttól ismert, kétkijelzős Surface Duóhoz - persze belső oldalán továbbra is megtartva az összefüggő, hajlítható OLED panelt.

Külsőre a Galaxy Z Fold S az értesülések szerint megtartja majd a jelenleg is ismert alapvető felépítést, azaz méretes belső kijelzője mellett fedlapi, hagyományos panelt is kap majd - amely a 360 fokos zsanérnak hála már "belülre" is kerülhet, a telefont "sátor" üzemmódban használva. A kialakítás az ugyancsak hajtogatható Huawei Mate X-re hajaz, noha utóbbinál a hajlékony kijelző fixen kívül helyezkedik el.

A rugalmasabb használatot lehetővé tevő zsanér komoly előrelépést jelenthet a szériának - persze ehhez a Samsungnak a 360 fokos hajlításhoz használt összetettebb mechanika megfelelő strapabíróságáról és védelméről is gondosodnia kell, ami ahogy azt az első Fold döcögős rajtjánál láthattuk, nem egyszerű feladat.

Nem az új zsanérrendszer lehet ugyanakkor a legerősebb ütőkártya a Z Fold S kezében, az ugyanis, ha pletykák beigazolódnak, a Fold széria csillagászati árazásánál jóval olcsóbban lesz elérhető. Ezért cserébe a gyártó persze jó eséllyel farag majd valamicskét a hardver többi részén, nem lenne meglepő ha csúcslapka helyett felső-középszintű processzorral, illetve szerényebb kamerákkal kellene beérni az eszközön, ha azonban a pletykák igaznak bizonyulnak, a Z Fold S fontos lépés lehet a hajlítható kijelzők eljuttatásában felhasználók szélesebb tömegei felé.