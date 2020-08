Szeptemberben jön a Microsoft kétkijelzős okostelefonja

Kevesebb mint egy hónap, és megvásárolható lesz a Microsoft összecsukható, kétkijelzős okostelefonja, a Surface Duo. A már tavaly beharangozott eszköz nem csak kialakítása miatt különleges, de azért is, mert az lesz a redmondi óriás első, teljes értékű androidos telefonja.

DUPLÁZOTT PRODUKTIVITÁS?

A duplakijelzős megoldással a vállalat a felhasználók produktivitásának adna lökést: a két panelt 360 fokos zsanér köti össze, így az többféle üzemmódban is használható. A telefont sátorszerűen összehajtva külön támasz nélkül az asztalra helyezhető az eszköz a videónézéshez, kézben tartva pedig a két képernyőn átívelve görgethetők végig a hosszú szövegek vagy weboldalak.

A kijelzőkön persze egyszerre két app is futtatható, sőt a Microsoft az ilyen alkalmazáspárosokhoz gyorsindító ikonok létrehozását is lehetővé teszi az eszközön. Így például az egyik kijelzőn követhető egy Teams meeting állapota, míg a másikról az előadott prezentáció kezelhető - vagy épp az eszközt függőlegesen tartva az alsó panel dedikált virtuális billentyűzetként is használható, anélkül, hogy az az épp használt alkalmazásból harapna ki magának kijelzőterületet. A vállalat a Microsoft 365 appokat külön optimalizálta a készülékre. Emellett a Surface Duo a gyártó Surface Pen stylusával az érintőtollas bevitelt is támogatja - ez utóbbi külön vásárolható meg.

A dizájn a Surface hibridektől már ismert, letisztult, elegáns vonalvezetést hozza, ráadásul a telefon a duplakijelzős elrendezéshez képest rendkívül vékonyra sikerült, összecsukva is alig 9,9 milliméteres - a kijelzők körül húzódó vaskos kávák viszont mára kissé retrónak hatnak a belépőkategóriában is szinte kávamentes panelokat felvonultató szegmensben. A Microsoft által bemutatott felhasználási módok persze továbbra is izgalmasak, az eszközben dolgozó hardver képességei viszont kissé lelombozók, főként figyelembe véve, a Surface Duo vaskos, nettó 1400 dolláros induló árcéduláját.

ÖREGEDŐ VAS, APRÓ AKKU

A fentiek képességeknek ugyanis két, egyenként 5,6 hüvelykes, 4:3-as képarányú, 1800×1350 pixel felbontású OLED panel ágyaz meg, 60 hertzes frissítési rátával. A telefonban egy Qualcomm Snapdragon 855 processzor dolgozik, 6 gigabájt RAM, illetve igény szerint 128 vagy 256 gigabájt tárterület mellett. A készülékre egyetlen kamera jutott, a 11 megapixeles szenzor a jobboldali kijelző fölött helyezkedik el, ez a panelt hátrahajtva avanzsálhat hátoldali szenzorrá. A kétkijelzős eszköz akkus kapacitása 3577 mAh.

Főként ez utóbbi paraméter adhat okot aggodalomra, egy hasonló méretű telep ugyanis már egy mezei, egyetlen panellel szerelt készülékben sem számítana nagynak - az együttesen 8.1 hüvelykes képátlót biztosító páros mellett viszont kifejezetten aprócska, így erősen kérdéses, hogy képes lesz-e vállalható üzemidőt produkálni. Kissé a processzor is kiábrándító, az ugyanis a Qualcomm tavalyi csúcslapkája, hasonló összegért pedig már bőven hozzájuthatunk az idei modellel szerelt telefonokhoz is - igaz, azokon jobbára csak egy kijelző található.

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a ősz (x) Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni! Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a ősz (x) Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Ha pedig már a kijelzőknél tartunk, ebben az árkategóriában mára nem ritkák a 90-120 hertzes panelek, így szintén fájdalmas kicsit, hogy a Surface Duo esetében 60 hertzcel kell beérni. Mindezek mellett egyeseknek az 5G, illetve az NFC hiánya is bosszantó lehet, amelyek miatt a felhasználóknak le kell mondani az új generációs hálózatok használatáról és az olyan funkciókról, mint az okostelefonos bolti fizetés.

A Surface Duo tehát a tetszetős dizájn mögött néhány nem elhanyagolható hiányosságot is felvonultat, ami nem segít a vállalatnak alátámasztani a borsos, noha a hajlítható kijelzős modellekénél azért így is jelentősen barátságosabb árazást. Ezen ugyanakkor elég lesz az egyesült államokbeli vásárlóknak dilemmázni, a készülék ugyanis egyelőre csak az USA-ban lesz kapható, szeptember 10-től - a 128 gigabájtos verzióért az említett, nettó 1400 dollárt, a 256 gigabájtos modellért pedig nettó 1500 dollárt kell majd kicsengetni.