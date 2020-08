Perre megy az USA-val a ByteDance

Beperli a Trump-adminisztrációt a kínai ByteDance, a globálisan több százmillió felhasználóval rendelkező TikTok üzemeltetője, amiért az amerikai elnök egy augusztus elején született rendeletben lényegében betiltotta a platform működését az országban. A cég hivatalos álláspontja szerint az Egyesült Államok szokásos retorikája a kémvádakkal kapcsolatban teljesen alaptalan, és noha a társaság több mint egy éve próbál konstruktív megoldást nyújtani azért, hogy a teljes tiltás elkerülhetővé váljon, az illetékes kormányzati körök ezeket rendre lesöpörték az asztalról - így nem maradt más megoldás, csak a jogi érdekérvényesítés.

A TikTok elleni offenzíváját augusztus 3-án kezdte az Egyesült Államok, amikor Donald Trump nem minden előzmény nélkül bejelentette, betiltja az országban az appot fejlesztő kínai ByteDance-t célzó tranzakciókat. A tiltás nem csak a TikTokot érinti, a WeChat üzenetküldő tulajdonosára, a szintén kínai Tencentre is kiterjed és várhatóan 45 nap múlva lép életbe - kivéve, ha ennyi idő alatt a ByteDance teljesen leválasztja, illetve amerikai félnek eladja a helyi érdekeltségeit. Ezt a határidőt augusztus 14-én végül 90 napra módosította az elnök.

A TikTokért már ezt megelőzően bejelentkezett a Microsoft, a felvásárlás sikeresen lezárul, a cég átveheti a TikTok irányítását az Egyesült Államok mellett Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is, illetve ígérete szerint gondoskodik majd róla, hogy az amerikai felhasználók adatai az országban maradjanak. A társaság azt is kilátásba helyezte, hogy az akvizícióba további amerikai befektetőket is bevon - a ByteDance által összekalapolt befektetések 70 százaléka egyébként így is az USA-ból származik.

Bár Trump első körben visszautasította az akvizíció ötletét, egy későbbi, Satya Nadellával folytatott egyeztetésén úgy tűnik a Microsoft-vezérnek úgy tűnik sikerült meggyőznie az elnököt a felvásárlás lehetséges előnyeiről. A lapnak nyilatkozó források arról beszéltek, az egyeztetéseken Donald Trump több tanácsadója, illetve a republikánus párt több tagja is a felvásárlás engedélyezése mellett érvelt, miután a TikTok betiltása rengeteg fiatal felhasználót elidegeníthetne a közelgő őszi választások előtt.

A TikTokért ezzel együtt is elképzelhető, hogy több amerikai cégnek is meg kell küzdenie egymással, a Microsoft mellett ugyanis érdeklődik, illetve érdeklődött az érintett operációk iránt a Twitter, valamint újabban az Oracle is.