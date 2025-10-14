Még több helyre beépül a Google „Photoshop-gyilkos” eszköze

A Google korábban a fejlesztőknek szánt AI Studio eszközön belül kezdte el tesztelni új AI-alapú képszerkesztő megoldását, mely a kísérleti fázisból kilépve a keresőcég még több szolgáltatásába épül be. A nyár folyamán a szöveges promptok alapján képszerkesztési feladatokat végző „Nano Banana” modell a Gemini 2.5 Flash-en keresztül vált kipróbálhatóvá az appon belül, következő lépésként pedig már a Geminit sem kell majd megnyitni a használatához.

A keresőcég bejelentése alapján a Nano Banana a Keresőn keresztül is elérhetővé válik a következő hetekben a Lens és az AI Mode eszközökbe beépítve. Mobiltelefonon elég lesz a Lens alkalmazással fotót készíteni, majd utána megnyomni a banánt ábrázoló új gombot. Ezután jelenik meg a beviteli mező, ahol szöveges utasítással adhatjuk meg, mit szeretnénk módosítani a képen - az eszköz azonnal mutatni fogja az eredményt, és lehetőséget kínál a további finomításokhoz.

A vállalkozások számára elérhető NotebookLM AI-asszisztens elsődleges célja, hogy egy kattintással hallgatható áttekinteseket készítsen dokumentumokból, de pár hónapja kibővült egy AI-alapú videós áttekintési funkcióval, mely videós összegzések készítésére is alkalmassá teszi. A Nano Banana integrálásával újabb videós stílusok válnak elérhetővé, így a felhasználó akár anime, retro print és whiteboard stílusú megjelenítést is kérhet. Emellett a Classic formátumon kívül két új videótípus érkezik, a részletes Explainer, azaz magyarázó, illetve egy rövidebb Brief formátum.

A frissített képszerkesztő emellett integrálódik még a Google Fotókba is, de ennek időpontjával kapcsolatos konkrétumot még nem jelentett be a cég, a „következő hónapok” során várható. A bejelentett újdonságok első körben az Egyesült Államok és India területén kerülnek bevezetésre, később válnak láthatóvá más régiókban és további nyelveken. Mivel a Nano Banana gyorsan képes valósághű képeket gnerálni szöveges promptokból, és még szélesebb körben lesznek elérhetők képességei, a Google még több felhasználó számára teheti vonzóvá a további prémium funkciókat kínáló Gemini-előfizetést.