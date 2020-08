Újabb vevő jelentkezett be a TikTokra

Előzetes egyeztetéseket folytatott a kínai ByteDance-szel a rendkívül népszerű videomegosztó, a TikTok bizonyos régiókban működő üzletágainak felvásárlásáról az Oracle - írja hétfői számában a Financial Times. Ezzel a cég immár a harmadik olyan amerikai technológiai vállalat a Microsoft és a Twitter után, mely nyíltan érdeklődik a szolgáltatás részleges felvásárlása iránt, miután az amerikai kormányzat augusztus elején kényszerpályára állította a kínaiakat: Vagy értékesítik az amerikai érdekeltséget amerikai cégnek, vagy tiltólistára kerül a platform az országban.

A Trump-adminisztráció erre eredetileg 45 napot adott az amerikai befektetőkkel is rendelkező ByteDance-nak, később ezt a határidőt 90 napra módosították. A tárgyalások, illetve puhatolózások ekkor már javában folytak, az Oracle színre lépéséig pedig egyértelműen a Microsoft tűnt befutónak, mely a globális operációra is ajánlatot tett, emellett a céget különösen érdekli az európai régió és India - utóbbi országban a TikTokot a Kína és India közt egyre jobban feszülő diplomáciai ellentétek hatására már júliusban betiltották.

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a őszt (x) A HWSW szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online alapozó képzéseket indít. A HWSW szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online alapozó képzéseket indít.

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a őszt (x) A HWSW szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online alapozó képzéseket indít.

A tárgyalásokról kiszivárgott információk szerint ugyanakkor a ByteDance egyértelművé tette, hogy nem kíván megválni egészében a szolgáltatástól, csak az amerikai, kanadai, ausztrál és új-zélandi érdekeltségek jelenthetik tárgyát egy ilyen megállapodásnak.

Ha a felvásárlás sikeresen lezárul, amerikai cég veheti át a TikTok irányítását az Egyesült Államok mellett Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is, mely egyben azt is garantálja, hogy az amerikai felhasználók adatai az országban maradjanak. A potenciális felvásárlók az akvizícióba további amerikai befektetőket is bevonhatnak - a ByteDance által összekalapolt befektetések 70 százaléka egyébként így is az USA-ból származik.

A TikTok részleges felvásárlása kapcsán folytatott tárgyalásokról szóló híreket sem az Oracle, sem a ByteDance nem kommentálta.