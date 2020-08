A TikTok és a WeChat is tiltólistára kerülhet az Egyesült Államokban

Megkezdte a TikTok elleni offenzíváját az Egyesült Államok, Donald Trump bejelentette, betiltja az országban az appot fejlesztő kínai ByteDance-t célzó tranzakciókat. A tiltás nem csak a TikTokot érinti, a WeChat üzenetküldő tulajdonosára, a szintén kínai Tencentre is kiterjed és várhatóan 45 nap múlva lép életbe.

Ezzel tovább folyik az USA a kínai tech-cégek ellen folytatott hadjárata. Az elnök szerint mindkét fenti szolgáltatás "jelentős kockázatot" hordoz, nem csak mintegy 100 millió egyesült államokbeli felhasználójának adatkezelése miatt, de azért is, mert az amerikai kormányzat szerint azt Kína kiterjedt félretájékoztatási kampányokhoz is felhasználhatja. A WeChatet, illetve a Tencentet ugyancsak az amerikai felhasználók adatainak kezelése kapcsán felmerült aggályok miatt vette tűz alá a kormányzat.

A TikTok helyzete így egyre bizonytalanabb. Mint kiderült, a ByteDance-szel a Microsoft már aktív tárgyalásokat folytat a közösségi média app egyesült államokbeli, kanadai, ausztráliai és új-zélandi ágának felvásárlására, a kormányzat pedig 45 napot adott a redmondi óriásnak a megállapodásra, ez a határidő szeptember 15-én jár le. Az ügyletet a CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) felügyeli majd, amely adott esetben meg is gátolhatja a felvásárlást - a Microsoft persze arra is figyelmeztet, még korántsem biztos, hogy sikerül megállapodni a kínai féllel.

A most bejelentett tiltás szeptember 20-án lép érvénybe, noha az egyelőre nem világos, pontosan mi lesz az app sorsa, ha sikeres lesz a ByteDance és a Microsoft közötti megállapodás. Elképzelhető hogy a tiltás ebben az esetben is élesedik, amíg a szolgáltatás nem áll át teljes egészében a Microsoft infrastruktúrájára.