Önti a pénzt a Google Indiába

Gigaberuházásra készül a Google, a következő öt évben összesen 15 milliárd dollárt tervez befektetni Indiában a mesterségesintelligencia-fejlesztést támogató adatközpontokba, a korábban híresztelt 10 milliárd dollárral szemben. Az India déli részén, Andhra Prades államban megvalósuló befektetést a Google indiai leányvállalata, a Raiden Infotech hajtja végre, amely három campus kiépítését tervezi Visakhapatnam városában. Ezzel természetesen együtt jár majd a szárazföldi optikai hálózat, a mélytengeri kábelek és a stabil energiaellátás kiépítése is. Az India legnagyobb távközlési szolgáltatójának számító Airtel segítségével épülő adatközpontok eleinte 1 gigawatt kapacitást biztosítanak majd, amit később tervez felskálázni a vállalat.

A Google Cloud üzletágának vezetője szerint korábban az Egyesült Államokon kívül még nem kiviteleztek ilyen mértékű beruházást AI-hubba. A Microsoft és az Amazon már milliárdokat költött el Indiában, mely kulcsfontosságú piacnak is számít közel egymilliárd internetfelhasználójával. Nem véletlenül emelte ki a Google sem a bejelentés apropóján, hogy az országban található a legtöbb YouTube-felhasználó, és a helyi piacon az androidos készülékek tarolnak. Az amerikai techóriásnak azonban nem felhőtlen a kapcsolata az országgal, mivel számos trösztellenes panasszal kellett már szembenéznie üzleti gyakorlatai miatt.

Az AI-modellek fejlesztésében érdekelt nagy amerikai technológiai multiknak az ehhez hasonló léptékű beruházásokra továbbra is szükség van a versenyképesség megőrzése érdekében. Míg a hagyományos adatközpontok a tárolásra és az alapvető számításokra összpontosítanak, addig a kifejezetten AI-rendszerek képzésére kialakított létesítményekben erős GPU-konfigurációkra és AI-gyorsítókra van szükség

A Google második negyedéves eredményjelentésében már 85 milliárd dollárra növelte a 2025-ös tőkekiadásokra vonatkozó előrejelzését a februári 75 milliárd dollárról, amit azzal magyarázott, hogy a felhőalapú termékek és szolgáltatások iránti erős és növekvő kereslet miatt több erőforrást kell allokálni erre a területre. Nem sokkal ezután a vállalat bejelentette, hogy a következő két évben 25 milliárd dollárt tervez befektetni adatközpontba és AI-infrastruktúra bővítésébe az Egyesült Államokban.