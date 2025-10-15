Kezd gyümölcsözni az Intel és az AMD szövetsége

Napra pontosan egy évvel ezelőtt alapította meg közös szakmai testületét, az x86 Ecosystem Advisory Group-ot (EAG) a processzorpiac két örök riválisa, az Intel és az AMD, miután a két cég az egymással való csatározás helyett új, a terület meghódítását tervező ellenséget talált magának. Ez az Arm, mely a Qualcomm és az Apple révén bizonyos részszegmensekben már nyíltan fenyegeti az x86-os gyártók pozícióját.

Az ökoszisztéma két legnagyobb érdekeltje az EAG létrehozását követő egy évet kemény munkával és új szabványok létrehozásával töltötte, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az x86-alapú megoldások a jövőben is vonzó alternatívák legyenek mind a vásárlók, mind a fejlesztők számára.

Az AMD hétfői közleménye szerint négy területen sikerült közös nevezőre jutni az Intellel az elmúlt egy évben, melyek kihatnak a jövőbeni processzorok képességeire és kompatibilitására. Ezek sorrendben a következők:

Advanced Matrix Extension (ACE): az ACE sztenderdizálja a mátrixszorzási képességeket az x86 platformon, lehetővé téve, hogy a fejlesztők egységes környezetben dolgozzanak a laptopoktól az adatközponti szerverekig bezárólag. A gyártók szerint ez főleg a tudományos és AI számításokra lehet hatással a jövőben. AVX10: az AVX10 az x86 SIMD (Single Instruction, Multiple Data) utasításkészletek legfrissebb verziója, mely a vektoros számítási teljesítmény növelését célozza. Flexible Return and Event Delivery (FRED): Ez az újdonság a processzor megszakítási (interrupt) rendszerén javít, amivel összességében csökkenthető a késleltetés és javítható a kódfuttatás megbízhatósága. ChkTag: A ChkTag egy új x86 memóriajelölési (memory tagging) rendszer, mely az Arm architektúránál használt megoldáshoz hasonlóan javítja a memóriaműveltek biztonságát és a hibadetektálást anélkül, hogy a rendszer teljesítményére bármilyen hatással lenne.

A fenti fejlesztések összességében az x86 architektúra modernizálását célozzák, mely főleg az Intel számára lehet húsba vágó tényező, hiszen a cég egyszer már kénytelen volt elengedni az egyik nagy partnere (az Apple) kezét, mely az x86-os termékvonal Intel processzorait 2020-ban cserélte le a saját fejlesztésű Arm-alapú megoldásaira.

Az Apple azóta az M-sorozatú processzoroknak már az ötödik generációjánál jár, a termékvonalra pedig általánosan jellemző a kezdetektől fogva, hogy bizonyos feladatokra jóval hatékonyabbnak bizonyultak az intel-alapú rendszerekkel összehasonlítva.