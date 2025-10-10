Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom

A globális informatikai munkaerőpiac egyre kevésbé globális, elindult a blokkosodás, a relokáció nagyon nehéz lett. Megváltozott a toborzás menete, az állásinterjúzás, az elvárások is mások. A standardizált fizetések és klasszikus bértáblák kora is lejárni látszik. A ChatGPT szerint LinkedIn-hell is van, jelentsen ez bármit. Mindenesetre közelítünk az IT munkaerőpiac egy újabb egyensúlyi állapotához.

