Döcögősen rajtol a Firefox 78

Alig néhány napja jelent meg a Firefox legújabb, 78-as főverziója, a Mozilla máris kénytelen volt hátramenetbe kapcsolni, néhány az új kiadásba csúszott, nem elhanyagolható bug miatt. Mint kiderült, a Firefox 78-ból az összes keresőmotor hiányzott, a kezdőlapról indított keresések nem indultak el, továbbá az URL sáv automatikus szövegkiegészítő funkciója sem működött. A hibák a böngésző stabil, illetve a főként vállalati felhasználókat célzó, ESR (Extended Support Release) azaz kiterjesztett támogatással rendelkező verzióiban egyaránt jelen voltak.

A szervezet gyorsan javította a hibákat, a felhasználókhoz így már a 78.0.1-es verzió jut el, a fenti problémák foltozásaival, illetve a 78-as főverzió újdonságaival. Ezek közül a felhasználók számára az új Protections Dashboard a legfontosabb újítás: a felületen részletesen követhető, hogy a böngésző milyen trackereket és egyéb scripteket blokkolt, továbbá a Firefox Monitor is egyszerűen elérhető a felületről, amelyen a felhasználók ellenőrizhetik, megadott email címük érintett volt-e valamilyen ismert adatszivárgásban. A Protection Dashboard erősen hajaz az Apple Safari böngészőjének szintén frissen bejelentett Privacy Report felületére, amely hasonló információkat kínál.

Érdekes újítás továbbá, hogy a Firefox törlését segítő varázslón is feltűnik egy új gomb "Refresh Firefox", azaz "a Firefox frissítése" felirattal. Miután sok felhasználó ha a böngésző használata során komolyabb problémába ütközik, a szoftver újratelepítésével igyekszik megoldani azt, a folyamatot a Mozilla most egyszerűbbé tenné, az a teljes törlés, majd ismételt telepítés helyet egy gombnyomással lezongorázható - és persze így a törlés utáni hiátus alatt potenciálisan felmerülő, más böngészők telepítésére vonatkozó kísértések is semlegesíthetők.

A fejlesztők a Firefox 78-ban a WebRendernek is örülhetnek, amellyel a weboldalak a CPU mellett a GPU-ra is hatékonyan támaszkodhatnak a renderelés során, legalábbis a legtöbb Windows 10-es PC-n. A megoldás bevezetése a böngésző macOS-es és linuxos verziójában egyelőre várat magára - macOS-en egyébként ez a Firefox utolsó kiadása, amely támogatja a rendszer 10.11-es kiadását, azaz az El Capitant, valamint a korábbi verziókat. Szintén említést érdemel, hogy a böngésző többé nem tölti be a TLS 1.0-t vagy 1.1-et használó weboldalakat, azok helyett hibaüzenetet dob fel.