Izmosabb jelszókezelővel jön a Firefox 76

Windowsra, macOS-re és Linuxra is megérkezett a Firefox legújabb, 76-os főverziója. Az új kiadás szokás szerint egy sor bugjavítást és biztonsági frissítést is hoz, és új funkciókat is találunk benne, főként a böngésző Lockwise néven ismert jelszókezelőjének háza táján.

A Lockwise a Firefox 76-tal az olyan alapvető funkciók mellett, mint a biztonságos jelszavak generálása és kezelése, a közösen használt eszközökön is erősebb védelmet biztosít. A jelszókezelő a böngésző "Bejelentkezések és jelszavak" menüpontjára navigálva a tárolt adatokhoz már csak az adott számítógép felhasználói jelszavának megadását követően ad hozzáférést. Utóbbi régi kérés a Firefox közössége részéről, az őrizetlenül hagyott készülékeknél ugyanis eddig a jelszavak fokozott biztonsági kockázatnak voltak kitéve, a közelben lévő kíváncsiskodók a böngészőt megnyitva, egy kattintással hozzáférhettek az adott felhasználó bejelentkezési adataihoz.

A böngésző emellett mostantól a jelszavak biztonságosságának ellenőrzését is egyszerűbbé teszi, a Lockwise a mentett fiókok mellett egy kulcs ikonnal automatikusan jelzi, ha az adott jelszó valamilyen adatszivárgás során illetéktelen kezekbe kerülhetett, a profilra kattintva pedig figyelmeztető üzenetet is feldob, arra biztatva a felhasználót, hogy változtassa meg jelszavát az adott szolgáltatásban. A Firefox Monitorral való integrációnak hála a 76-os verzióval a böngésző a fentieken túl azt is jelzi, ha a tárolt belépési adatokhoz tartozó weboldalak valamelyikét támadás érte a közelmúltban, amelynek során a felhasználói jelszavak is veszélybe kerülhettek, szintén jelszóváltásra sürgetve.

A jelszókezelő tatarozása mellett egy sor kisebb-nagyobb újítás is utat talált a Firefox 76-ba, a böngésző például már támogatja az Audio Workleteket, azokon keresztül pedig egyedi, hangfeldolgozásra szánt JavaScript kódok futtatását - utóbbira támaszkodik egyebek mellett a Zoom is, amely így már külön letöltés nélkül, közvetlenül a Firefox felületéről is használatba vehető.

A Firefox következő főverziója júniusban várható - és a nagy androidos frissítés sem lehet már messze, legalábbis ha a Mozilla tartani tudja magát korábbi ígéretéhez, amely szerint a GeckoView motorra átültetett mobilos verziót még 2020 első felében piacra dobja.