Rendet tesz vezetékes hálózatában a Vodafone

A Vodafone és a Liberty Global magyar leánycégének, a UPC Magyarországnak az összeolvadásához köthető, feltűnően nagy számú ügyfél által jelzett műszaki problémákra reagált hétfői közleményében a Vodafone Magyarország. A szolgáltató, mely a versenyhatósági engedélyek birtokában tavaly nyáron vásárolhatta meg a UPC-t, eleinte gond nélkül vette a migrációval összefüggő akadályokat, ám a tavasszal - éppen akkor, amikor a UPC márkanevet Vodafone-ra cserélték, és a két cég jogilag is eggyé vált - egyre súlyosbodó műszaki problémák keserítették meg a felhasználók életét, akiknek a COVID-19 járványhelyzet miatt mindennél nagyobb szükségük lett volna a jól működő infrastruktúrára.

A vállalat ma kiadott közleménye részben a HWSW által korábban írt cikkben foglaltakat támasztja alá, azaz az átmeneti állapotban a Vodafone bizonyos vezetékes szolgáltatásait részben még a korábbi tulajdonos infrastruktúrája szolgálja ki, ez pedig a legkülönfélébb fennakadásokat okozhatja az internetes és televíziós szolgáltatásokban.

A Vodafone ugyan a műszaki problémák kiterjedtségéről semmit sem árul el közleményében, azt ugyanakkor leszögezi, hogy az integráció felgyorsításával a lehető leghamarabb ki kívánja váltani a régi tulajdonosnál üzemelő infrastruktúra-elemeket - ám hogy ez pontosan mikor történhet meg, azt nem részletezi a szolgáltató. A cég ezzel együtt arra is felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatáskimaradásokat a felvásárlás előtti időszakhoz képest így is sikerült 10%-kal csökkenteni.

Az ügyfelek által észlelt problémák kapcsán megszólalt Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke:

Az elmúlt két hónapban a koronavírus miatt bevezetett otthonról történő munkavégzés és tanulás idején a hálózatunk folyamatos és eddig nem tapasztalt terhelésnek volt kitéve. Összességében elmondhatjuk, hogy a mobil és vezetékes hálózataink egyaránt kiállták ezt a próbát, hiszen az utóbbi esetében a felvásárlás előtti időszakhoz képest csökkentek a szolgáltatáskimaradások, de az ideális állapotig még sok a teendő Ügyfeleink ebben az időszakban érthető módon érzékenyebben reagáltak a nap közbeni, akár csak néhány percig tartó kimaradásokra, vagy harmadik fél által üzemeltetett applikációkban tapasztalt problémákra, így ügyfélszolgálatunknak is közel 50 százalékos extra terhelést kellett kezelnie. A jelentős nagyságrendű hálózatfejlesztés és a műszaki integrációs folyamat felgyorsítása mellett jelenleg is dolgozunk azon, hogy az ügyfélszolgálat kapacitásait is növelni tudjuk, hogy az ügyfelek a Vodafone-tól megszokott gyorsasággal és hatékonysággal kaphassanak segítséget egy esetleges hálózati kimaradás vagy egyéb probléma idején.