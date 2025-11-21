Kínai chipgyártó eszközök importját tiltja az USA
A kínai chipgyártás erősödésével együtt jár, hogy az ázsiai ország gyártás során használt technológiái és eszközei is egyre kifinomultabbak, fejlettebbek. Egy új amerikai kétpárti törvényjavaslat ezektől vágná el azokat az amerikai gyártókat, melyek állami támogatásban részesültek.
Megtiltaná egy kétpárti amerikai törvényjavaslat a CHIPS Act révén állami támogatáshoz jutott chipgyártóknak, hogy Kínából vásároljanak olyan eszközöket, melyek a chipgyártási folyamat nélkülözhetetlen részeit képezik. A tiltás elsősorban a litográfiai gépekre és szilíciumostya-feldolgozó berendezésekre vonatkozna, melyeknek behozatala az Egyesült Államok szövetségesei számára továbbra is engedélyezett lenne, még akkor is, ha az adott országban bejegyzett gyártó részesült a támogatásból.
A törvényjavaslat mögötti motivációt elsősorban az adja, hogy az amerikai politika szerint a kínai félvezetőipar fejlődése és ezzel párhuzamosan a gyártáshoz használt berendezések egyre szélesebb körben történő elérhetősége veszélyezteti az amerikai technológiai függetlenséget - ugyanakkor a törvényjavaslatban megfogalmazott tiltás hatálya nem csak Kínára, hanem más, "aggályos" országokra, így többek között Oroszországra, Iránra és Észak-Koreára is kiterjedne.
A szövegezésben ugyanakkor definiálva vannak kivételek is, így a kormányzat engedélyezheti bizonyos eszközök importját, ha azokat nem gyártják az Egyesült Államokban vagy a szövetségesek területén, fontos kitétel, hogy a szabályozás csak az USA területén működő gyárakra vonatkozna, azaz pl. a TSMC vagy a Samsung tajvani vagy dél-koreai gyáraira nem.
A tiltás tízéves időtartamra vonatkozik a tervezet szerint.
A törvényjavaslat nem nevez meg semmilyen konkrét technológiát vagy gyártási eljárást, aminek azért lehet jelentősége, mivel bár a kínaiak még nem rendelkeznek a legfejlettebb gyártástechnológiai eljárásokat támogató chipgyártó eszközökkel, a korábbi generációs, vagy kevésbé komplex félvezető áramkörök előállítását már jelentősebb volumenben meg tudják oldani házon belül.
Az ezekhez használt gépeket az amerikai gyárakban is hasznosítani tudnák a helyi piaci szereplők, a kormány ugyanakkor szeretné elkerülni, hogy a 39 milliárd dollárnyi beruházási keretösszeg egy része végül kínai vállalatok számláján landolnának.