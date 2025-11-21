Kínai chipgyártó eszközök importját tiltja az USA

Megtiltaná egy kétpárti amerikai törvényjavaslat a CHIPS Act révén állami támogatáshoz jutott chipgyártóknak, hogy Kínából vásároljanak olyan eszközöket, melyek a chipgyártási folyamat nélkülözhetetlen részeit képezik. A tiltás elsősorban a litográfiai gépekre és szilíciumostya-feldolgozó berendezésekre vonatkozna, melyeknek behozatala az Egyesült Államok szövetségesei számára továbbra is engedélyezett lenne, még akkor is, ha az adott országban bejegyzett gyártó részesült a támogatásból.

A törvényjavaslat mögötti motivációt elsősorban az adja, hogy az amerikai politika szerint a kínai félvezetőipar fejlődése és ezzel párhuzamosan a gyártáshoz használt berendezések egyre szélesebb körben történő elérhetősége veszélyezteti az amerikai technológiai függetlenséget - ugyanakkor a törvényjavaslatban megfogalmazott tiltás hatálya nem csak Kínára, hanem más, "aggályos" országokra, így többek között Oroszországra, Iránra és Észak-Koreára is kiterjedne.

A szövegezésben ugyanakkor definiálva vannak kivételek is, így a kormányzat engedélyezheti bizonyos eszközök importját, ha azokat nem gyártják az Egyesült Államokban vagy a szövetségesek területén, fontos kitétel, hogy a szabályozás csak az USA területén működő gyárakra vonatkozna, azaz pl. a TSMC vagy a Samsung tajvani vagy dél-koreai gyáraira nem.

A tiltás tízéves időtartamra vonatkozik a tervezet szerint.

A törvényjavaslat nem nevez meg semmilyen konkrét technológiát vagy gyártási eljárást, aminek azért lehet jelentősége, mivel bár a kínaiak még nem rendelkeznek a legfejlettebb gyártástechnológiai eljárásokat támogató chipgyártó eszközökkel, a korábbi generációs, vagy kevésbé komplex félvezető áramkörök előállítását már jelentősebb volumenben meg tudják oldani házon belül.

Az ezekhez használt gépeket az amerikai gyárakban is hasznosítani tudnák a helyi piaci szereplők, a kormány ugyanakkor szeretné elkerülni, hogy a 39 milliárd dollárnyi beruházási keretösszeg egy része végül kínai vállalatok számláján landolnának.