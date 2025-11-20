Alaposabban ránéz az EU az Amazon és a Microsoft felhőire

Az Európai Bizottság több különböző vizsgálatot is indított a felhőpiacon meghatározó szereplőknek számító Amazon és Microsoft szolgáltatásaival kapcsolatban, elsődlegesen azzal a céllal, hogy megállapítsa a cégek európai digitális piacról szóló törvénynek (DMA) való megfelelőségét. Az uniós végrehajtó két vizsgálat keretén belül azt kívánja felmérni, hogy a vállalatok kapuőrnek tekinthetők-e a piacot vezető Amazon Web Services és az Azure szolgáltatásokkal, míg a harmadik eljárásban arra kíváncsi, hogy a DMA intézkedései kellően hatékonyak-e a versenyellenes gyakorlatok elleni fellépésben kimondottan a cloud computing területén. A kimeneteltől függően a DMA szabályainak frissítése is elképzelhető Teresa Ribera, az EU trösztellenes ügyekért felelős főbiztosa szerint.

A Bizottság 12 hónapon belül kívánja lezárni a vizsgálatot, melynek keretében döntést hoz arról, hogy az Amazon és a Microsoft a digitális piacokról szóló törvény értelmében „kapuőrök” jelölést kaphat-e a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások tekintetében annak ellenére, hogy nem éri el a küszöbértékeket méret, felhasználószám és a piaci pozíció tekintetében.

Az Európai Unió 2022-ben hatályba lépett DMA-törvénye értelmében a havi 45 milliónál több aktív felhasználóval és 75 milliárd eurós (86,87 milliárd dolláros) piaci kapitalizációval rendelkező vállalatokat kapuőröknek tekintik, amelyek alapvető (core) platformszolgáltatást nyújtanak.

A vállalatokat az éves globális forgalom 10%-áig terjedő bírsággal sújthatják a DMA szabályainak megsértése esetén. Ennél is fontosabb, hogy a DMA értelmében a kapuőröknek nyitottabban kell együttműködniük harmadik felekkel, akár hozzáférést is kell biztosítaniuk a platformjukon generált adatokhoz a versenytársaknak. Tilos továbbá saját szolgáltatásaik előnyben részesítése a különféle rangsorolásokban és más saját termékeikben. A cloud computing piacot Európában egyértelműen az AWS vezeti, melyet szorosan követ a Microsoft Azure, a harmadik helyen pedig a Google Cloud áll, de a keresőcéget nem vizsgálja az EU ilyen szempontból.

A briteknél hasonló ügyben folytatott vizsgálat nem kedvezett a tech cégeknek: azt sikerült megállapítani, hogy a magas szintű piaci koncentráció, valamint a belépési és terjeszkedési korlátok lehetővé tették a két legnagyobb szolgáltató, az AWS és a Microsoft számára, hogy jelentős, egyoldalú előnyre tegyenek szert a piacon. Hasonló vizsgálat zajlik jelenleg az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) kezdeményezésére.