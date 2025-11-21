Erősödnek a neocloudok, de azért még az AWS a nyerő

Egyre nagyobb nyomás helyeződik az Amazonra, miközben a Microsoft és a Google mellett a rivális felhőszolgáltatások is erősödnek – olvasható ki a Synergy Research jelentéséből, mely az elmúlt húsz negyedév adatait veti össze. A három nagy szolgáltató, az Amazon (Amazon Web Services), a Microsoft (Azure) és a Google (Cloud) összesítve a vállalati felhős kiadások (beleértve az IaaS, PaaS és a privát felhőszolgáltatásokat) 63 százalékát fedték le az idei harmadik negyedévben.

Az egy évvel korábbi azonos időszakban ez az arány 62 százalék volt, előtte pedig 61 százalék, ami azt mutatja, hogy ugyan hajszálnyival, de a nagy trió továbbra is magabiztosat foglalja a teret a többi szereplővel szemben. A Google bevételi részesedése például közel négyszer annyi, mint a globális negyedik legnagyobb szereplőnek számító Alibabáé. Az Alibaba és a Salesforce ugyan továbbra is növelik a felhőinfrastruktúra-szolgáltatásokból származó bevételeiket, de nem tudják tartani az ütemet a piacot, ami összességében piaci részesedésük elvesztéséhez vezet.

A felhőinfrastruktúra-szolgáltatások piaca a harmadik negyedévben elérte a 107 milliárd dollárt, közel 60 százalékos növekedéssel a két évvel korábban jelentett 68 milliárd dollárral szemben. A diagramok alapján az Amazon piaci részesedése 2022 második negyedévében tetőzött, és azóta lassan csökken - a 2024 harmadik negyedévi 31 százalékról 2025 harmadik negyedévére 29 százalékra esett.

Az AWS ettől függetlenül továbbra is magasan vezet: a harmadik negyedévben a globális piaci költések 29 százalékát adta, miközben a Microsoft 20 százalékot, a Google pedig 13 százalékot írhatott a rubrikába. A piacvezető szolgáltatás erőssége a széles szolgáltatás-portfólió, a pay-as-you-go modell és az alacsony belépési költség. A nagyvállalatoknál népszerűbb Azure-t szállító Microsoft teljesítménye negyedévről negyedévre ingadozik, de összességében növekvő tendenciát mutat.

A nagy hármason túli alternatív, niche vagy regionális felhőszolgáltatók sokkal kisebb részesedéssel rendelkeznek, de az Oracle például lassan, de biztosan erősödik. A neocloudok viszonylag új szereplőknek számítanak, akik nem a standard felhőszolgáltatásokra alapozzák szolgáltatásukat, hanem a GPU-klaszterekhez és az AI fejlesztői környezetekhez való hozzáférést adják bérbe. Ezen a területen messze a CoreWeave viszi a pálmát, de gyorsan növekszik a Crusoe, a Nebius és a Lamdba. Az elemzőcég szerint azonban nem valószínű, hogy rövid távon jelentősen befolyásolnák ezek a szolgáltatások az Amazon, a Microsoft és a Google piaci részesedését - a Coreweave kivételével továbbra is a teljes piaci részesedés kevesebb mint egy százalékát birtokolják.

A cloud piaca összességében továbbra is növekszik a világ minden régiójában, az idei harmadik negyedévben a legerősebb növekedést mutató országok közé tartozott India, Ausztrália, Indonézia, Írország, Mexikó és Dél-Afrika, ezek a régiók a globális átlag feletti ütemben növekedtek. A negyedév során 28 százalékot növekvő Egyesült Államok továbbra is messze a legnagyobb felhőpiacnak számító, mivel nagyobb, mint az egész APAC régió együttvéve. Európában a legnagyobb felhőpiac továbbra is az Egyesült Királyság és Németország, de növekedési ütem tekintetében Írország, Spanyolország és Olaszország a legerősebbek.