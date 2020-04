Mobilos játékstreaming appot dob piacra a Facebook

A Facebook Gaming az eredetileg júniusra tervezett rajtot jócskán előrehozva, Androidon debütált - igaz, egyelőre csak az Egyesült Államokban.

A Twitch, Mixer és társai babérjaira tör a Facebook, frissen bejelentett, a játékosokat célzó alkalmazásával. A Facebook Gaming játékstreaming app első körben az Egyesült Államokban rajtolt el élesben, annak tesztüzeme ugyanakkor már jó másfél éve zajlik Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában. Akárcsak a fenti vetélytársak, a mobilos Facebook Gaming is a játékmenetek élő közvetítését teszi lehetővé, fontos különbség azonban, hogy az alkalmazás kifejezetten a mobiljátékokra fókuszál. Az appból a streamelt tartalmak nem meglepő módon közvetlenül a Facebook felületén tehetők közzé.

A dedikált mobilos fókusz mögötti logika, hogy szemben a PC-s streaminggel, mobileszközökön a felhasználók nem egy a háttérbe száműzött böngészőlapon követik fél füllel a tartalmakat, az alkalmazás használat közben mindig az előtérben van, így sokkal jobb elérést biztosít a nézők felé. Kérdéses ugyanakkor, hogy a streamelő játékosok mekkora nézőközönségeket tudnak összeverbuválni a mobiljátékok bökdösése közben.

Asztali felületen a cég már korábban kivetette a hálóját a játékosokra, a közösségi oldal ugyancsak Facebook Gaming néven ismert felületén a The Verge adatai szerint 2018 és 2019 decembere között több mint háromszorosára nőtt a közzétett tartalmak összesített megtekintési ideje. A Facebook felületén streamelő játékosok száma 6 százalékkal gyarapodott, míg az egy streamelt órára vetített átlagos nézőszám 78 százalékkal lett nagyobb. Attól ugyanakkor továbbra is nagyon messze van a platform, hogy a Twitch és a YouTube uralmát megtörje a szegmensben, előbbi ugyanis tavaly decemberben a játékstreaming-nézéssel eltöltött órák 61 százalékáért felelt, a YouTube pedig 28 százalékra tehette rá a kezét.

A Facebook Gaming mobilalkalmazás első körben Androidon rajtolt el, hamarosan azonban iOS-en is elérhetővé válik, amint megkapja az App Store-ban az Apple jóváhagyását. Azt egyelőre nem tudni, hogy a cég mikor tervezi globálisan elérhetővé tenni a streaming megoldást. Az mindenesetre látható, hogy a közösségi óriás feszített tempóban dolgozik az alkalmazáson, miután eredetileg annak amerikai rajtját idén júniusra tervezte, ugyanakkor miután a koronavírus járvány miatti globális kijárási korlátozásoknak hála a játékokban töltött idő is jócskán megnőtt, a cég is igyekszik minél előbb kihasználni a játékosok megnövekedett tartalométvágyát.