Egységesíti IoT rendszereit a Microsoft

Egységesíti IoT platformját a Microsoft: 2021-ben a vállalat összeolvasztja Windows 10 Iot Core és Windows 10 IoT Enterprise termékeit. Ezzel mindkét ág a Windows 10 IoT Enterprise zászlaja alatt fut majd tovább, a platform ráadásul az összevonás mellett egy sor új funkcióval is bővül.

A redmondi óriás eredetileg a különböző feladatokra szánta a rendszer két variánsát, míg a Windows 10 IoT Core kompakt, ARM lapkákra építő okoseszközöket célzott, UWP appokkal, addig az Enterprise variáns már "teljes értékű Windowsként" működött, nagyvállalati szintű biztonsági funkciókkal. Mára úgy tűnik a Microsoftnak sikerült vállalati funkciópalettát is besűríteni a visszafogottabb hardverekkel is bevethető rendszerbe, így a cég már nem tartja szükségesnek a két különböző variáns párhuzamos fejlesztését.

A Microsoft ígérete szerint az operációs rendszer mérete a közeljövőben érkező frissítésekkel csaknem 40 százalékkal csökken, továbbá a platform új típusú chipeket is támogat majd - ez hardverek szélesebb köre előtt nyithatja meg a Windows for IoT kapuit, illetve az eddigieknél is szerényebb erőforrásokkal rendelkező hardverekkel is használhatóvá teheti a rendszert. Mindezek mellett új felhős képességek is érkeznek a platfromra, az már az OTA frissítéseket is támogatja majd, illetve linuxos munkafolyamatok is futtathatók lesznek rajta, az Azure IoT Edge Linux konténerek támogatásának hála. Mindezek mellett az Enterprise kiadásra a chromiumos Edge is megérkezik - az előzetes kiadásban már most kipróbálható a böngésző, de még idén eljut a stabil csatornára is. Az Edge támogatása különösen a digitális kioszkoknál, információs kijelzőknél lehet majd hasznos.

Az új képességeket a Microsoft ígérete szerint a felhasználók hamarosan kipróbálhatják a Winsows 10 IoT Core és Windows 10 IoT Enterprise Preview verzióiban - élseben pedig jövőre érkeznek meg a funkciók. A két ág összevonására a következő hosszú távú támogatással rendelkező verziónál számíthatunk, a jövőre érkező, immár egységesen Windows 10 IoT Enterprise néven érkező szoftver LTSC (Long-Term Servicing Channel) címkét kap. Az összevonás nem jelenti a Core variáns teljes kivezetését, azok a fejlesztők, akik eszközeiken már használatba vették a rendszert, 2029 januárjáig még megkapják rá a támogatást a Microsofttól.